Manden fra eliten kom i jorden med klapstol og sværd

HELE LANDET: Det var tilsyneladende en mand og en kvinde fra den lokale elite, der blev begravet i en høj nær det nuværende Kerteminde på Fyn i den ældre bronzealder mellem 1500 og 1300 år før vores tidsregning.

Manden var lagt i graven med et sværd, en dragtnål af guld og en klapstol. Og så var hans knogler blevet brændt - en praksis, som menes at have været meget usædvanlig på vores breddegrader i den periode.

Graven er opdaget af arkæologer, som samme sted har udgravet en større grav med både mænd, kvinder og børn. Fundene er på Slots- og Kulturstyrelsens liste over de ti vigtigste arkæologiske fund i Danmark i 2017.

Museumsinspektør Malene R. Beck fra Østfyns Museer kalder gravene ved Kerteminde for "ekstraordinært spændende".

- Vi har hidtil haft meget lidt skeletmateriale fra Danmarks bronzealder, men her står vi pludselig med et særdeles stort materiale. Med de muligheder, vi har i dag for at lave analyser på knoglematerialet, kan vi komme meget tæt på fortidens mennesker, siger Malene R. Beck.

Fordi manden og kvinden blev stødt til hvile i selve højen og med fine gaver, er det teorien, at de havde en høj social status.

Og at knoglerne er brændt, kan vidne om kontakt til det sydlige Europa, hvor kremering på denne tid blev mere udbredt.

Ved foden af højen har arkæologerne fundet en grav med mindst ti personer. Det var jævne folk med mere simple gravgaver. To af skeletterne er på grund af den kalkholdige jordbund usædvanligt velbevarede.

Ifølge arkæolog og specialkonsulent Anne Nørgård Jørgensen fra Slots- og Kulturstyrelsen kan netop fund som det fra Kerteminde bidrage med informationer, som borgere og fagfolk er særligt interesserede i i dag.

- Vi vil alle meget gerne vide noget om, hvordan folk var i stenalderen, bronzealderen eller jernalderen. Levede de godt, var de lykkelige, og hvordan var deres sundhedstilstand? Vi er meget optaget af, hvordan mennesket har udviklet sig, siger Anne Nørgård Jørgensen.

De arkæologiske fund på top-10-listen er ikke rangeret.

Foruden Kerteminde er der gjort fund ved Aakirkeby, Horsens, Løkken, Ringkøbing, Roskilde, Silkeborg, mellem Ribe og Rødding, mellem Silkeborg og Randers og ved Christiansborg i København.

/ritzau/