Mange dræbt ved skyderi i kirke i USA

USA: Den lille by Sutherland Springs i Texas i USA er søndag aften dansk tid blevet ramt af et blodbad i byens kirke.

Mange mennesker frygtes dræbt, men sent søndag dansk tid er der fortsat ingen sikre oplysninger om antallet af ofre.

Lokale embedsmænd siger til CNN, at 27 mennesker er blevet dræbt, og 24 er blevet såret, men det amerikanske nyhedsbureau AP noterer, at tallene ikke er bekræftet.

Vidner fortæller, at en bevæbnet mand omkring klokken 11.30 lokal tid gik ind i kirken, hvor der var en gudstjeneste i gang, og her åbnede manden ild.

Et vidne fortæller til lokale medier, at han affyrede omkring 20 skud.

Men der er også meldinger om, at han affyrede flere runder.

Gerningsmanden er død, siger flere medier. CNN fortæller, at det ikke vides, om han blev skudt af politiet eller andre, eller om han vendte sit våben mod sig selv.

En lokal sherif siger, at der er mange døde, skriver AP.

Tv-stationen NBC citerer unavngivne kilder for at sige, at der er adskillige dræbte, og at 15 er såret.

Nogle medier siger, at der blandt de sårede er et barn på to.

Skyderiet udløste alarm i området, og politifolk og ambulancer i stort tal hastede til kirken.

Tv-stationen KSAT fortæller, at der også var to helikoptere ved kirken.

Sutherland Springs er en lille by med under 400 indbyggere.

Lokale kilder i byen siger, at der ved sådan en morgengudstjeneste i kirken, der hedder First Babtist Church, normalt er omkring 50 kirkegængere.

