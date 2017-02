BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Eskild Sloth Andersen (S) er en glad formand for beskæftigelsesudvalget i Brønderslev Kommune. Når han gør status over det forgangne år, kan han konstatere, at ledigheden er faldet i 2016, og flere unge er kommet i uddannelse.

- Ledigheden i Brønderslev er faktisk så lav, at den ligger under gennemsnittet i region Nordjylland, tilføjer Eskild Sloth Andersen.

- Vi har haft en meget positiv udvikling i ledigheden i 2016, og vi er næsten på samme lave niveau som før finanskrisen. Vi har i 2016 desuden mærket øget efterspørgsel fra virksomhederne efter kvalificerede medarbejdere, siger Eskild Sloth Andersen.

Tilfredshed i virksomhederne

Generelt er virksomhederne i Brønderslev Kommune godt tilfredse med den service, de modtager fra jobcentret. Det viser DI’s erhvervsklima-undersøgelse for 2016, hvor Brønderslev Kommune indtager en flot placering blandt de 10 bedste kommuner, når virksomhederne skal vurdere jobcentrets service.

Eskild Sloth Andersen peger på, at jobcentret gør meget for at opkvalificere ledige, så de imødekommer de behov, virksomhederne har for kvalificeret arbejdskraft.

Matching

- Det er en kerneopgave for os at matche de ledige med virksomheder, der mangler arbejdskraft, og vi skal hele tiden sørge for, at de ledige har kompetencerne til at kunne tage de ledige jobs. Derfor er vi også klar til at hjælpe med opkvalificering og uddannelse, hvis det er det, som skal til, lyder det fra Eskild Sloth Andersen, der samtidig opfordrer virksomhederne til at tage fat i jobcentret, hvis de mangler kvalificerede medarbejdere.

Flere unge ud af forsørgelse

Brønderslev Kommune har tidligere haft en udfordring med mange unge på offentlig forsørgelse. Den udvikling er nu vendt, så mange unge er kommet væk fra offentlig forsørgelse og i uddannelse.

- Tallene viser, at antallet af unge på uddannelseshjælp er faldet med 111 personer fra december 2014 til december 2016, oplyser han til NORDJYSKE.

- På Produktionsskolen har jeg gennem mange år arbejdet med unge mennesker, der har haft behov for en hjælpende hånd for at komme videre i livet. Derfor er det et område, der betyder noget helt særligt for mig.

- Jeg er derfor rigtig glad for den positive udvikling på området, og jeg er glad for, at så mange unge er blevet hjulpet videre i livet og kommet i uddannelse, lyder det fra Eskild Sloth Andersen.

Nu skal vi have alle med

Selv om ledigheden falder og flere unge kommer i uddannelse, er der stadig ledige uden for arbejdsmarkedet, som har behov for en ekstra hjælpende hånd for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

- Der er stadig en gruppe af ledige, der har andre problemer end ledighed. Her skal vi gøre en ekstra indsats for at hjælpe, så de også kan få glæde af den positive udvikling, der er på arbejdsmarkedet i øjeblikket. Det bliver én af de primære udfordringer for Jobcentret og UngeCentret i 2017, slutter Eskild Sloth Andersen.