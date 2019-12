Mange har besparelser til gode: Se på dit boliglån

* Det koster udgifter til staten, banken og realkreditinstituttet, når du omlægger dit lån. Nogle er omkostninger er faste, andre er variable.

* Realkreditinstituttet tager et gebyr for dokumenthåndtering og et beløb i kurtage - altså handelsgebyr - for at optage dit lån i nye obligationer.

* Staten tager procentvise udgifter til tinglysningen. Beløbet afhænger af, hvor dyr en bolig du køber, og hvor meget du låner.

* Banken tager penge for at rådgive og ordne papirarbejdet.

Kilder: Tinglysningsretten, Skattestyrelsen, boligøkonom Lise Nytoft Bergmann.