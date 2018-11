Mange hjerteløbere kommer før ambulancen

KØBENHAVN: Idéen er simpel: En app alarmerer folk i nærheden om et potentielt hjertestop, og så kan de vælge at løbe, køre eller på anden vis bringe den nærmeste hjertestarter til personen i nød.

Og det kan ofte betale sig. I omkring 40 procent af tilfældene er der ankommet mindst én hjerteløber inden ambulancen.

Det viser tal fra Region Hovedstadens Akutberedskab, som forskere har set nærmere på.

Fra 1. september 2017 til 1. september 2018 er i alt godt 1500 hjerteløbere "løbet" til 433 hjertestop i Region Hovedstaden.

- Det peger på, at den danske befolkning rigtig gerne vil hjælpe og træde til ved hjertestop uden for hospitalet. Det er helt fantastisk, siger læge og forsker Linn Andelius fra Region Hovedstadens Akutberedskab.

Akutberedskabet alarmerer cirka 20 hjerteløbere per hjertestop.

Erfaringer fra Region Hovedstaden viser, at cirka halvdelen ser alarmen og reagerer på den.

- Vi ser, at systemet fungerer godt, hjerteløberne får deres alarmer, og de løber afsted, siger Linn Andelius.

Over de seneste godt 20 år er danskerne blevet mere og mere opmærksomme på livreddende førstehjælp, forklarer Linn Andelius.

I dag er omkring 35.000 tilmeldt som frivillige hjerteløbere, hvor de foreløbige undersøgelser tyder på, at langt de fleste har modtaget førstehjælpsundervisning på et tidspunkt.

Deres indsats kan være forskellen på liv og død for mange personer.

- Efter at man har fået et hjertestop, så er tid altafgørende, siger forskeren.

Ifølge TrygFonden vil en person med hjertestop, der først får hjælp, når ambulancen ankommer, have tre procent chance for at overleve.

Men yder en person i nærheden - for eksempel en hjerteløber - førstehjælp, inden ambulancen ankommer, stiger chancen for at overleve til 12 procent ifølge fonden.

Lørdag vandt læge og forsker Linn Andelius en pris i Chicago for sit arbejde med at undersøge hjerteløberordningen.

Endnu vides det ikke, hvilken betydning hjerteløberne har for overlevelsen, men det skal kommende forskning afdække.

De seneste tal er renset og sorterer de alarmer fra, som viste sig ikke at være hjertestop, oplyser akutberedskabet.

Fra 16. oktober 2018 har Region Midtjylland også været en del af hjerteløberordningen.

