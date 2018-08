Mange klip i kørekort på grund af fart

THY-HANNÆS: 71 bilister og motorcyklister blev i weekenden i Thy afsløret i at køre for stærkt eller overtræde en anden paragraf i færdselsloven.

Det skete, da færdsels- og hundeafdelingen ved Midt- og Vestjyllands Politi patruljerede i området med fem-seks civile videokøretøjer både fredag og lørdag.

På grund af Thy Træf var der usædvanligt mange motorcyklister på vejene, og 19 af dem blev fanget af videokontrollen for at køre for stærkt.

15 af dem kørte så stærkt, at de fik et klip i kørekortet, og én kørte 128 km/t på landevej, og det gav en betinget frakendelse af kørekortet.

Det sker ved en fartoverskridelse på over 60 procent.

32 bilister fik en bøde for at køre for stærkt, og heraf har seks modtaget besked om, at kørekortet er betinget frakendt - andre 26 fik klip i kørekortet.

Derudover var der andre lovovertrædelser som ulovlig overhaling (6), kørsel uden sele (6) og tale i mobil under kørslen (5) og enkelte mindre forseelser.

Til gengæld mødte politiets videokøretøjer ikke en eneste spirituspåvirket trafikant de to dage, razziaen varede.

Fungerende vicepolitiinspektør Jørgen Christensen fra Midt- og Vestjyllands Politi kalder det "rigtig positivt" - ikke mindst i forhold til Thy Træf, hvor der tidligere år har været problemer med kørsel i spirituspåvirket tilstand.

- Vi har en rigtig god fornemmelse af, at det nu er blevet sådan, at når man kører ud fra pladsen, så er man ædru, siger han.