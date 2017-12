Mange kvæstede efter togkollision nær Wien

Østrigske medier rapporterer, at to passagertog er kollideret nær Wien.

Ministeren for infrastruktur, Norbert Hofer, har fortalt til det østrigske nyhedsbureau, at fire personer er kommet let til skade, mens fire andre passagerers tilstand er mere alvorlig.

To redningshelikoptere er sendt til ulykkesstedet, hvor den ene har fløjet en person med hovedskader til et hospital i Wien.

- Vi mistænker, at der er tale om en menneskelig fejl - ikke en teknisk defekt, men det vil blive bekræftet i de kommende dage, siger Norbert Hofer.

Ulykken er angiveligt sket omkring klokken 18.

Ulykken skete nær banegården i Kritzendorf, der ligger lige nord for den østrigske hovedstad, Wien.

Det skriver Krone Zeitung.

To passagervogne er væltet ved kollisionen, og en tredje står på skrå, oplyser en talsmand for brandvæsnet

Franz Resperger, talsmand for brandvæsnet, oplyser til østrigske ORF, at det er et højhastighedstog og et langsommere passagertog, der er kollideret.

/ritzau/