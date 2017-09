Mange misforstår ejerskifteforsikringen

HELE LANDET: Hvis du som nyslået boligejer opdager, at der er fugt eller skimmelsvamp i din kælder, er det nærliggende at tro, at skaden kan dækkes af din ejerskifteforsikring.

En ejerskifteforsikring dækker nemlig skader og skjulte fejl og mangler, hvis skaden - eller årsagen til skaden - var til stede, da du overtog huset, og skaden i øvrigt ikke står nævnt i tilstandsrapporten.

Men mange boligejere misforstår, hvad deres ejerskifteforsikring dækker.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk Penge modtog Ankenævnet for Forsikring 218 klager over ejerskifteforsikringer i 2016.

Det er over gennemsnittet sammenholdt med antallet af klager for andre forsikringsprodukter.

Og i langt de fleste tilfælde får forsikringsselskabet medhold, fordi boligejerne klager over emner, der ikke er dækket af forsikringen.

- Misforståelserne opstår typisk, fordi formuleringen, af hvad en ejerskifteforsikring dækker, er meget bred i modsætning til andre forsikringer, hvor man kan se en nøjagtig liste over, hvad der er dækket, og hvad der ikke er dækket, siger Anja Lintrup Sørensen, der er konsulent i Forsikringsoplysningen.

En ejerskifteforsikring dækker typisk brud, lækage, revner eller manglende bygningsdele.

Men hvis skaden - for eksempel fugt eller skimmelsvamp - er forventelig for et hus af samme alder og stand som dit, så dækker forsikringen ikke.

Det punkt er mange boligejere ikke opmærksomme på, siger Tine Nielsen, der er ekspert i byggereglementet hos Bolius og ofte får henvendelser fra boligejere, som ikke kan forstå, hvorfor skader ikke er dækket af deres ejerskifteforsikring.

- Hvis skaden er opstået på grund af en bestemt type materialer eller fundamenter, som generelt blev brugt på den tid, hvor huset blev bygget, vil den slags skader typisk ikke være dækket, siger hun.

FAKTA Fakta: Skader der ikke dækkes - En almindelig ejerskifteforsikring dækker kun forhold, der er i bygningen.

- Alt, der befinder sig uden for soklen og murene, dækkes ikke.

- Forhold, der er omtalt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, dækkes ikke.

- Forhold, der kan forventes af en bolig af samme stand eller alder, dækkes ikke.

- For eksempel vil en fugtig kælder i et hus fra 1940’erne aldrig blive dækket, da fugt er forventeligt i den type hus.

Kilde: Forbrugerrådet Tænk Penge

Derfor er det vigtigt at læse den hustypebeskrivelse, som følger med tilstandsrapporten. Af hustypebeskrivelsen fremgår det, hvilke problemer der er forventelige for boligen.

For at undgå ubehagelig overraskelser er det en god idé at hyre en byggesagkyndig til at gå huset igennem, før man køber, siger Tine Nielsen.

- Selvfølgelig kan man læse tilstandsrapporten, men tilstandsrapporten er altså sælgers dokument, så der kan man ikke læse om husets tilstand set med købers øjne, siger hun.

Derudover skal man tage sig tid til at læse det med småt i sin forsikringspolice, selv om en ejerskifteforsikring kan være svær at forstå.

- Man er altså pligtig til selv at undersøge, hvad man køber, siger Tine Nielsen.

/ritzau/FOKUS