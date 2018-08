Mange var til børnegilde i parken

BRØNDERSLEV: En ny gruppe i byen, Byens Børn, haft holdt sit første arrangement i søndags, hvor der var budt til Brundur Børnegilde i Rhododendronparken med masser af aktiviteter for børn og familier.

Og det gik rigtigt godt, fortæller Douglas Mikkelsen, der er en af de 15 aktive i den ny gruppe, som hører under borgerforeningen Borger9700.

- Det gik så fantastisk. Der var 6-700 mennesker, og det forløb over alt forventning, vi havde sket ikke regnet med så mange.

Han melder også om positive tilkendegivelser blandt gæsterne, der var glade for, at der skete noget for deres børn.

Sara Aarup-Kristen er også med i Byens Børn, og hun og Douglas Mikkelsen fortæller, at der tidligere var legedage i Rhododendronparken og den slags, men de oplever, at det er gået ned af bakke med det.

- Vi synes, at børnene er en overset gruppe, mener Sara Aarup-Kristensen.

- Mange arrangementer er lavet til voksne eller ældre, og det er dejligt, at der sker noget, men der skal også være noget for den yngste målgruppe, og det prøver vi at gøre noget ved nu, fortæller Douglas Mikkelsen.

De 15 i gruppen er i alle aldre og har haft nogle møder, hvor der er kommet masser af idéer frem til aktiviteter.

Ambitionsniveauet ligger på, at der skal ske noget cirka hver anden måned.

Mange af aktiviteterne skal foregå i Rhododendronparken, og om vinteren er der planer om at tage Den Runde Pavillon og Kulturskolen i brug.

Blandt de næste planer er en fotodag og en musikdag. Der er også noget på bedding om en dag med kunst i byen - måske noget med farvekridt for de små og lærreder til de store. I september bliver der en overnatning i parken med spejderne, og der er også tanker om en gøglerfestival til næste sommer.