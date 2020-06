Mangeårig læge for ishockeylandsholdet er død

HERNING:Den mangeårige læge på ishockeylandsholdet Per Albæk er død.

Det skriver Danmarks Ishockey Union på sin hjemmeside.

- En trist meddelelse er tikket ind fra Herning, for dansk ishockey har sagt farvel til en stor personlighed, skriver unionen.

Albæk døde efter længere tids kræftsygdom.

- Hans altid rolige, venlige og vedkommende personlighed gjorde ham til en person, som alle kunne lide, og hans måde at være på aftvang respekt og fortrolighed hos spillere og ledere i dansk ishockey.

I 1996 begyndte Per Albæk sit arbejde som læge på seniorlandsholdet, og da Danmark stod for værtskabet ved VM i 2018, var han medicinsk ansvarlig for turneringen.

Per Albæks søn Jesper Albæk var professionel ishockeyspiller og spillede i en årrække for Herning Blue Fox. Her har Per Albæk også været tilknyttet.

- Per Albæk var - inden han gik på pension - mangeårig og afholdt praktiserende læge i Ikast, og hans farvel til livet efterlader et stort hul i dansk ishockeys nyere historie, skriver Danmarks Ishockey Union.

/ritzau/