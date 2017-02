KØBENHAVN: De unge står i kø for at få en ungdomsbolig, og investorerne er efterhånden mere end villige til at investere i netop den type boliger, efter renternes store fald har gjort det svært at få et godt afkast. Alligevel mangler der lige nu 25.000 boliger til studerende på landsplan, ifølge Dansk Byggeri, og det skyldes mangel på gode beliggenheder, lyder det fra flere store pensionskasser, som nichemediet EjendomsWatch har været i kontakt med.

- Det handler meget om, hvorvidt vi kan finde de rigtige projekter. Vi går ikke ind i et marked bare for at gøre det. Vi venter indtil, vi har fundet det rigtige, hvor det passer lige ind i skabet. Så hvis vi ikke kan finde det rigtige, så vil vi hellere sidde over og vente på, at det kommer, siger Peter Olsson, der er direktør i AP Ejendomme, til EjendomsWatch.

Han har lige åbnet dørene op for 200 nye lejere i en række ungdomsboliger på Tagensvej i København i denne måned. De blev lejet ud på to weekender, og her ligger afkastet "på den gode side" af 5 pct, fortæller AP-direktøren. Derfor er han også villig til at investere i endnu flere ungdomsboliger i hovedstaden.

Alt i alt er der i omegnen af 12.500 ungdomsboliger i Københavns Kommune i dag til over 70.000 studerende på videregående uddannelser.

Knapheden på ungdomsboliger er en kendsgerning, selv om en række byggeprojekter sættes i gang.

Ifølge en række data, som EjendomsWatch har samlet via kommunerne i København, Frederiksberg, Odense, Aalborg og Aarhus, er der cirka 12.300 ungdomsboliger på vej over de næste fem år. 7000 af dem er i København og på Frederiksberg, mens der er 2500 på vej i Aarhus, 1500 i Aalborg og 1300 i Odense.

I 2014 investerede Nordea Ejendomme i samarbejde med Pensam i lidt over 1000 boliger i Sydhavnen i København, men også her er manglen på attraktive grunde et problem, og man har derfor ikke investeret i flere ungdomsboliger siden da.

- Vi har ikke fundet nogen attraktive beliggenheder. Man skal kunne komme hurtigt hjem fra byen om aftenen, og man skal kunne komme hurtigt hjem, så man kun har kort afstand til undervisning osv. Men det er et udmærket investeringsområde, og vi er generelt positive over for det, fortæller Palle Gyldenløve, direktør i Nordea Ejendomme, til EjendomsWatch.