Manglen på arbejdskraft er på sit højeste i ti år

Manglen på blandt andet elektrikere, sygeplejersker, it-eksperter, skolelærere, maskiningeniører og sosu-assistenter er nu så stor, at der for første gang i ti år er såkaldt "omfattende mangel" på en række faggrupper.

Det viser en gennemgang af rekrutteringsmulighederne i Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarkeds database.

Det skriver Jyllands-Posten.

Omfattende mangel betyder, at der i længere tid har været så stor mangel på folk, at det skønnes svært at hente folk fra andre brancher eller regioner. Samtidig betyder det, at beskæftigelsessystemet kun har "begrænsede" muligheder for at hjælpe.

I yderligere 142 jobkategorier er der "mangel".

Situationen får Dansk Industri (DI) til at advare mod flaskehalse.

- Manglen på arbejdskraft bliver kun værre. Flere af de jobkategorier, som vi også hører, virksomhederne rekrutterer forgæves til, er ikke på listen med omfattende mangel endnu, og alle venter fortsat fremgang i økonomien, siger underdirektør i DI Steen Nielsen.

Samme vurdering har beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

- Mit eget indtryk er, at den omfattende mangel vil blive værre i løbet af 2018, siger han til Jyllands-Posten.

Han mener dog ikke, at han kan gøre meget mere for at afhjælpe problemet.

- Sandheden er, at jeg ikke kan gøre mere, end hvad et flertal på mindst 90 mandater i Folketinget tillader mig, siger ministeren.

/ritzau/