Maraton-retssag: 22-årig erkendte skud mod bil

AALBORG: En 22-årig mand tilstod i retten i Aalborg fredag, at han havde skudt mod en bil med et haglgevær på Vildsundvej i Aalborg Øst 12. september sidste år. Det kom frem under en retssag mod seks unge mænd, der stod tiltalt for at have begået forbrydelsen "i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse". Den del af tiltalen ville den 22-årige dog ikke have noget med at gøre. Under sin forklaring, som han afgav til sin forsvarer, idet han nægtede at udtale sig til anklageren i sagen, insisterede han på, at han havde været alene om skyderiet, og at ingen andre havde del i det.

Under skyderiet blev bilen ramt, men haglene trængte ikke igennem bilens ruder. Desuden blev en lejlighed på Vildsundvej ramt af hagl fra et skud, der ødelagde det yderste lag glas i en rude.

Nægtede sig skyldige

De fem andre tiltalte nægtede sig skyldige i at have taget del i skudepisoden, omend den ene - en 24-årig mand - erkendte ét af de andre tiltalepunkter i anklageskriftet, nemlig at have medbragt en golfkølle, nogle jernrør og knækkede fliser med henblik på at bruge dem som slaginstrumenter til vold. Men heller ikke han ville have noget med "i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse" at gøre. Det var hans egen beslutning at lægge genstandene i bilens bagagerum, og de andre vidste ikke, at de var i bilen, forklarede han. Hvem der var, der skulle udøves vold imod, ville han ikke nærmere ind på - kun sige, at han havde hørt, at "der skulle ske noget". Han ville også kun snakke med sin forsvarer under retsmødet.

De fire andre nægtede sig skyldige i samtlige anklagepunkter

Af de sidste fire ville de to slet ikke udtale sig overhovedet, mens én bekræftede sin forklaring til politiet, der blev afgivet i forbindelse med hans anholdelse - forklaringen bestod i det store og hele i, at han i løbet af dagen havde kørt i Aalborg rundt med nogle venner, røget en joint og var så faldet i søvn og vågnet, da der pludselig var politi over det hele.

Den sidste af de fire, der nægter sig skyldige, ville gerne afgive forklaring.

Fem af de seks blev anholdt i en bil, der kørte galt på Pontoppidanstræde, mens den sjette først blev anholdt tre uger senere nemlig 2. oktober 2017. Alle seks har siddet varetægtsfængslede siden deres anholdelser.

Uoverensstemmelse i forbindelse med forretninger

Den 22-årige, der tilstod skyderiet, forklarede, at han havde en uoverensstemmelse med den mand, der blev skudt efter (AA) angiveligt på grund af uenigheder om nogle "forretninger", hvis nærmere karakter, han ikke ville gå ind på. I den sammenhæng havde han hørt fra venner og på vandrørene, at AA var ude på at skræmme ham og måske slå ham ihjel, så han følte sig så truet, at han havde købt et gevær.

Om aftenen 12. september var han selv taget til Aalborg Øst for at opsøge AA og skræmme ham, men han havde ikke truffet AA på hans bopæl, så han var gået videre rundt for at lede efter ham steder, som den 22-årige vidste, AA kom på. Et af dem var Vildsundvej, hvor han forklarede, at han havde gemt sit våben i en busk, hvor han stod og ventede, da de andre tiltalte i sagen pludselig dukkede op "ud af ingenting". Mens de så stod og snakkede, kom AA kørende og holdt ind til siden kort fra gruppen af venner, og det fik den 22-årige til at løbe over til busken, tage geværet, der var ladt, og skyde mod AAs bil.

- Jeg var bange. Han holdt lige derovre og kunne rulle vinduet ned og begynde at skyde lige ind i flokken, forklarede han om hvorfor, han havde valgt at skyde efter AA.

Så de andre venner i flokken havde altså, ifølge den 22-årige, intet med sagen at gøre - de var nærmest gået i panik, da han begyndte at skyde og råbte "hvad fuck sker der?", forklarede han. Samtidig sagde han også, at han ikke havde til hensigt at slå AA ihjel, skuddene var kun afgivet for at skræmme.

Skuddet, der endte i gavlen på en lejlighed, blev et vildskud, fordi den 22-årige var blevet overrasket over, hvor hårdt geværet havde slået, og derfor var blevet skubbet lidt ud af kurs af det første skud, sagde han til sin forsvarer.

Fortsætter de kommende uger

Retssagen fortsætter i de to kommende uger, hvor der skal afhøres vidner - blandt andet de politifolk, der anholdt de fem i bilen, der kørte galt - og teknikere samt nogle civile vidner.

Hvis de fire, der nægter sig skyldige i samtlige tiltaleforhold derefter skal dømmes, er det op til anklager Mette Bendix at få bundet beviserne sammen på en så tilpas overbevisende måde, at det er hævet over enhver rimelig tvivl, at de seks tiltalte den efterårsaften drog ud for at afstraffe AA "i forening og efter forudgående aftale eller forståelse".

De seks er væsentligst tiltalt for "forsætlig fareforvoldelse ved brug af skydevåben på offentligt tilgængeligt sted [...] at have forvoldt nærliggende fare for andre personers liv eller førlighed" samt ulovlig våbenbesiddelse.