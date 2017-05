Maratonmester kikser to-timers-forsøg med 25 sekunder

Eliud Kipchoge var 25 sekunder fra at løbe et maraton på under to timer, da han forsøgte sig lørdag i Italien.

Kenyaneren Eliud Kipchoge forsøgte lørdag at komme under to timer på maratondistancen, og han var 25 sekunder fra at lykkes. Foto: Athit Perawongmetha/Scanpix