Maria nænnede ikke at donere brugt undertøj. Nu får 18 ukrainere helt nyt

En stor grøn bus parkerede klokken 12 ved gul indgang af Aalborg Storcenter. Ud kom 18 ukrainske kvinder og deres børn, der for en uge siden ankom til Danmark og blev indlogeret i Aalestrup. I dag stod den på shoppe tur, for at få fat i nogle af de ting, der ikke nåede med i flugten fra Ukraine.

Centermanager Niels Adolfsen stod klar til at byde dem velkommen med gavekort, nattøj og sko, som han har brugt sin frokostpause de sidste par dage på at skrabe sammen.

- Maria Vittrup, som er danske gift ukrainer, ringede til mig, fordi hun har fået skrabet en masse brugt tøj sammen, men hun kunne ikke få sig selv til at give dem brugt undertøj. Hun ville høre, om vi kunne hjælpe, fortæller han.

Niels Adolfsen byder velkommen til det 18 ukrainere. Foto: Henrik Louis

Det gik en smule langsomt med at få butikkerne til at donere i første omgang, men lige pludseligt vendte det og 14 af centerets butikker, heriblandt Skoringen, Panduro og NameIt, har doneret gaveposer og gavekort.

- Det er helt overvældende så mange, der ville være med, siger Niels Adolfsen.

Gavekortene blev uddelt ved indgangen sammen med kort, hvor butikkerne, der havde doneret var afmærket. Daria Sergeevna Khomych var ikke i tvivl, om hvad hendes topprioritet var.

- Støvler, svarer hun simpelt og fortæller, at shoppingturen er noget hun har set frem til.

- Meget af min dag går med at bekymre mig for min far og mine brødre i Ukraine, men det bliver godt at komme ind at shoppe. Det føles næsten som hverdag, hvor jeg tit tog ud i storcenteret med mine venner og drak juice eller kaffe.

Daria Sergeevna Khomych på 20 og Irene Vdovych er gruppens bedste engelsktalere og bliver derfor skubbet fremad, når der skal kommunikeres med danskere. Foto: Henrik Louis

Daria var ikke den eneste, der havde støvler øverst på ønskelisten. Også 14-årige Irene Vdovych og hendes mor satser på at kunne finde et par støvler.

- Jeg er egentligt lidt nervøs, for her er mange menneske omkring mig, og jeg har lavet mange interview de sidste par dage, men det bliver hyggeligt at shoppe, fortæller Irene Vdovych, før hun sammen med sin mor og en lille gruppe begiver sig ud i storcenteret.

Nervøsiteten forsvinder da også ganske hurtig, da en kjole i NameIt fanger hendes øje.