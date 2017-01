Fest for 1,4 millioner kroner

Konceptet for eftermiddagen var enkelt: Kom og spil eller syng med.

Omkring 100 fyldte den tidligere biografsal, som hurtigt kom til at genlyde af herlige toner - såsom "Velkommen i den grønne Lund" og "Der var en skikkelig bondemand".

Sådan lød det fra Jane Grøn, som er formand for musikforeningen Rytmus, der står bag en række musikarrangementer i Mariager, da foreningen søndag i samarbejde med lokale amatørmusikere fra "De gode mænd" og "Mariager-Trauberne" inviterede til en festlig musikalsk eftermiddag i Den gamle Biograf.

MARIAGER: - Med det her store fremmøde, så lægger vi op til en snarlig gentagelse...

Stor interesse for at være med til musikalsk åbent hus i Den Gamle Biograf

