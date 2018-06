Mariagerfjord Cykler over målstregen ved Brandenburger Tor

HOBRO: Tirsdag eftermiddag kunne de 10 unge fra Team Mariagerfjord Cykler køre over målstregen ved Brandenburger Tur i Berlin efter fem hårde dage i sadlen.

De sidste 100 kilometer blev tilbagelagt i dejligt vejr fra Kyritz, hvor starten gik klokken 8. På dagen var der ikke brug for servicebilerne udover de daglige stop med mad, drikke og en enkelt punktering.

Ingen af de unge eller deres trænere havde brug for en pause i bilen nu, hvor målstregen var så tæt på.

Venner og pårørende stod klar ved Brandenburger Tor for at tage imod rytterne med viftende Dannebrog.

Da hele holdet ankom til hotellet, blev der åbnet et par flasker brusvin for at fejre de personlige sejre. Derefter var det hygge, afslapning og spisning.

Onsdag eftermiddag gik turen hjem til Hobro igen.