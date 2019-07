100 gravsten spraymalet med Satan-tegn: - Det er slet ikke i orden

HADSUND: Cirka 100 gravsten på Hadsund Kirkegård er natten til søndag blevet vandaliseret.

Det oplyser vagtchef Jess Fallberg, Nordjyllands Politi.

- De er blevet sprayet med sort spraymaling med tallet 666, forklarer vagtchefen.

Tallet 666 er i bibelsk betydning lig med Satan. Tallet kaldes Dyrets mærke, og Dyret er i kristelig sammen hæng lig med "Anti-Krist" eller Satan.

Hærværket blev opdaget søndag formiddag af en ældre mand med tilknytning til Hadsund Kirke og herefter anmeldt til Nordjyllands Politi.

- Hærværket er sket i tidsrummet fra klokken 21 lørdag aften til klokken 09, søndag morgen, hvor anmelderen opdager hærværket, oplyser vagtchefen.

Hos en af dagens besøgende på kirkegården Gitte Hørbye Bruun fra Hadsund er der da heller intet til overs for gerningsmændene til hærværket.

- Det er slet ikke i orden. Det er umenneskeligt, det hærværksmændene har gjort her. Jeg synes, det er noget underligt noget, at folk ikke kan respektere gravstederne. Det er et sted, hvor der skal være fred og ro. Det skal slet ikke være sådan her, lyder det fra Gitte Hørbye Bruun.

- Jeg fik kendskab til hærværket, da jeg talte med en veninde, hvis mand og søn døde for fire år siden og ligger begravet på kirkegården. Hun var oppe at se til dem og så så hærværket, så jeg skulle op med en blomst til dem, siger hun.

Gitte Hørbye Bruun håber gerningsmændene til hærværket bliver fundet og får deres straf.

Politiet står lidt på bar bund i sagen, og Jess Fallberg opfordrer da også eventuelle vidner, der måtte have set eller hørt noget på kirkegården i tidsrummet for hærværket til at ringe på telefon 114.