100 gravsten spraymalet med Satan-tegn

HADSUND: Cirka 100 gravsten på Hadsund Kirkegård er natten til søndag blevet vandaliseret.

Det oplyser vagtchef Jess Fallberg, Nordjyllands Politi.

- De er blevet sprayet med sort spraymaling med tallet 666, forklarer vagtchefen.

Tallet 666 er i bibelsk betydning lig med Satan. Tallet kaldes Dyrets mærke, og Dyret er i kristelig sammen hæng lig med "Anti-Krist" eller Satan.

Hærværket blev opdaget søndag formiddag af en ældre mand med tilknytning til Hadsund Kirke og herefter anmeldt til Nordjyllands Politi.

- Hærværket er sket i tidsrummet fra klokken 21 lørdag aften til klokken 09, søndag morgen, hvor anmelderen opdager hærværket, oplyser vagtchefen.

Politiet står lidt på bar bund i sagen, og Jess Fallberg opfordrer da også eventuelle vidner, der måtte have set eller hørt noget på kirkegården i tidsrummet for hærværket til at ringe på telefon 114.