Hadsund-drab: 13 års fængsel for drab og partering

AALBORG: Der skulle ikke mere end omkring to timers votering til, før en domsmandsret ved Retten i Aalborg kunne afsige dommen over den 28-årige Rasmus Kragh fra Hadsund, der blev idømt 13 års fængsel for det brutale og makabre drab på en tilfældig kvinde, han mødte under en bytur i Hadsund natten til 11. november 2018.

Og det var en enig domsmandsret, der afsagde dommen. hvor retten lagde særlig vægt på forklaringen fra den ven, der havde set den dømte og offeret sammen inden drabet og havde været med på byturen indtil da.

Retten fandt det bevist, at det var Rasmus Kragh, der begik drabet og efterfølgende forsøgte at partere den dræbte for at skaffe liget af vejen.

Skærpende omstændigheder

Med udgangspunkt i vennens forklaring om, at Ramsus Kragh havde spurgt, om han ville være med til at have sex med og bagefter dræbe den 40-årige kvinde og de faktiske forhold havde domsmandsretten ikke betænkeligheder ved at fastslå, at han havde til hensigt at begå drabet.

Højesteret har fastslået, at udgangspunktet i en drabssag er en straf på 12 års fængsel, afvigelser både skærpende og formildende kræver nogle særlige omstændigheder, som retten altså fandt var til stede i sagen mod Rasmus Kragh.

I sagen indgik en tiltale for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder, et forhold der i sig selv giver en straf på mindst to års fængsel. Det omtalte våben, en pumpgun, var aldrig blevet fundet af politiet, kun omtalt af vidner, og derfor blev han frifundet i dette punkt.

Den dømte udbad sig betænkningstid med henblik til en eventuel anke. Anklager Mette Bendix begærede Rasmus Kragh fortsat varetægtsfængslet, indtil en eventuel ankesag er afsluttet. Den begæring blev taget til fælge, idet den dømte ikke protesterede over det.