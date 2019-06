20 piger gav byrådet i Mariagerfjord en smuk sanggave

MARIAGERFJORD: 20 piger fra Mariagerfjord Pigekor fyldte torsdag aften byrådssalen på Hadsund Rådhus med vellyd. Det skete, da byrådet var samlet til sit sidste ordinære møde inden ferien. Sangen var ren ørefryd, efter at byrådet forinden havde snakket budget 2020 - i seks lange timer.

Pigerne fordelte sig midt i salen og sang fem numre, deriblandt korets signatursang ”Vinger af Tid”, akkompagneret på keyboard af dirigent Christian Fris-Ronsfeld. De fik stor applaus og opfordring til at give ekstranummer.

Det er skik, at byrådet indleder sine møder med fællessang. Borgmester Mogens Jespersen (V) lod forstå, at det ikke altid lyder særlig godt. Det var derfor med fornøjelse, han bød velkommen til det ”fantastiske pigekor”.

Besøget var kommet i stand på initiativ af Christian Fris-Ronsfeld, der havde henvendt sig til kulturudvalgsformand Jane Grøn (S) og spurgt hende, om koret måtte give byrådet en gave? Jane Grøn sendte spørgsmålet videre til borgmesteren, som svarede ja. For alle andre i byrådet end de to var pigekorets entré en kæmpe overraskelse.

- Stor tak for den opbakning, I giver os. Uden jer kunne det her ensemble ikke lade sig gøre. Jeg kan ikke beskrive, hvor taknemmelig jeg, sagde dirigent Christian Fris-Ronsfeld.

Han fortalte om korets deltagelse i Aarhus Vocal Festival for nylig, hvor pigerne havde æren af at optræde på hovedscenen. Det gør ham stolt, at folk fra USA, Kina og Sydafrika bagefter klappede ham på skulderen og roste koret.