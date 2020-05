220.000 kr. fordelt på 13 projekter i Mariagerfjord

”I år kan vi gøre alle glade”

Med de ord konstaterer Landdistriktsrådet i Mariagerfjord Kommune, at alle, der i år søgte midler fra rådets projektpulje, i denne omgang fik del i de udloddede midler.

- Om det er coronaen - eller blot almindelig afmatning - der er årsagen, står lidt hen i det uvisse, erklærer Landdistriktsrådets formand Kim Knudsen.

Kendsgerningen er, at alle årets 13 indkomne ansøgninger blev imødekommet, og der er endda lidt penge til overs, som kan bruges i næste års pulje.

I alt blev der på Landistriktsrådets møde i maj uddelt 220.000 kommunale kroner til større eller mindre initiativer i kommunens landsbyer.

Flest penge tilstrømmer området Sem, Hem og Skrødstrup syd for Mariager, der tilsammen bidrog med tre ansøgninger om støtte.

25.000 kr. går til genopretning af området ved brandammen i Hem - et projekt til i alt knap 200.000 kr.

- Branddamme har efterhånden mistet deres funktion i landsbyerne, så derfor er vi glade for, at borgerne tænker ud af boksen i forhold til at skabe et rekreativt miljø i disse vådområder, understreger Kim Knudsen.

Desuden fik man i Hem tilskud til klatreudstyr til brug i skovene i området - udstyr, som man gerne udlåner til andre, der har en godkendt instruktør.

I Sem havde man søgt om midler til en ”Irsk aften” i forsamlingshuset. Hertil gav Landdistriktsrådet en underskudsgaranti.

Den grønne dagsorden presser sig ligeledes på i landsbyerne. I såvel Handest som Hou havde de lokale søgt om midler til at lagre grøn energi fra solpaneler, bl.a. i det nyopførte Aktivitetshus i Handest.

- Ved at lagre solenergi kan vi næsten blive selvforsynende, konstaterer Flemming Rasmussen fra initiativgruppen.

I Hou er det et lidt mindre anlæg, der skal sikre lys i den lokale samlingshytte.

I Onsild-området støttede landdistriktsrådet to projekter: dels hegn ved den lokale spejderhytte, dels ny belægning på stierne i anlægget ved åen.

Flere landsbyer har stor fornøjelse af egne festtelte. I Oue trænger teltet til en udskiftning - et projekt til ca. 150.000 kr.

Landdistriktspuljen afsatte 25.000 kr. til formålet.

- Ideen med lokale telte er at skabe gode rammer for arrangementer, men vi ser også gerne at man låner af hinanden, fastslår formand for Landdistriktsrådet, Kim Knudsen.

Af andre støttede projekter kan nævnes plæneklipper til Valsgård Borgerforening, lydudstyr til True Forsamlingshus og en airtrack til Norup.

- Vi er stolte af at landsbyernes ildsjæle selv tager fat, og mange af projekterne skaffer jo selv finansiering i øvrigt gennem lokale fonde og sponsorater, ligesom megen frivillig arbejdskraft hjælper til at løfte ideerne, slutter Kim Knudsen.

Udover Landdistriktspuljen har Landdistriktsrådet også en særlig pulje til forsamlingshusene, hvorfra der uddeles ca. 200.000 kr. til en række projekter.

Landdistriktsrådet er i øvrigt stærkt optaget af den kommende kommunale landdistriktspolitik, der skal være med til at sætte øget fokus på indsatserne udenfor de større byer, bl.a. således at der kan lave lokale udviklingsplaner i hele kommunen.