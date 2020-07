23-årig snuppede flere tusinder kroner fra kassen i Rema 1000: Vidne fik fingrene i ham

HADSUND:Rema 1000 i Hadsund var søndag aften udsat for et kassedyk, hvor en 23-årig mand tog flere tusinde kroner fra kassen i et ubemærket øjeblik.

Det oplyser vicepolitiinspektør Poul Severinsen, Nordjyllands Politi.

Tyveriet skete klokken 20.39, og blev opdaget af et vidne i butikken.

Vidnet tilbageholdt den 23-årige, og blot ti minutter senere ankom politiet til stedet, og manden blev anholdt.

Den 23-årig er blevet løsladt efter afhøring og er nu sigtet for tyveri, oplyser Poul Severinsen.