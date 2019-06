25-årig ringede til 112 og truede med at sprænge bombe: Tankstation i Hadsund evakueret

HADSUND: Politiet måtte torsdag middag evakuere Circle K i Hadsund, efter en 25-årig mand havde ringet til 112 og truet med at sprænge en bombe.

Det oplyser vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

Klokken 11.45 ringede manden og sagde, at der ville ske noget slemt på tankstationen, og at der eventuel ville sprænge en bombe.

Politiet rykkede massivt ud, og fik lukke området omkring Circle K af. På stedet blev den 25-årige mand også anholdt.

Vagtchefen fortæller, at man har nogle psykiske udfordringer, og at han i forbindelse med anholdelsen sagde, at truslen var et råb om hjælp.

Den unge mand er taget med på politistationen, og alt er tilbage til normale tilstande i Hadsund.