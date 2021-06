25-årig sigtet for brandstiftelse

HADSUND:En 25-årig mand blev fredag morgen anholdt og sigtet for brandstiftelse. Manden mistænkes for at have påsat en villabrand i Østergade i Hadsund 4. juni. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 25-årige mand har tidligere været anholdt i sagen.

- Nu er sigtelsen blevet underbygget, og vi mener at have det endelige grundlag for at fremstille manden i grundlovsforhør. Derfor skred vi til anholdelse igen i morges, fortæller politikommissær Mikkel Brügmann, som leder efterforskningen.

Han fremhæver, at politiet har fået flere henvendelser fra offentligheden, og man har derfor efterforsket yderligere i sagen siden i mandags, hvor politiet bad vidner henvende sig.

- Vi vil gerne takke for henvendelserne i sagen. Vi har afhørt flere vidner, og det har nu sammen med flere andre efterforskningsskridt givet resultat, siger Mikkel Brügmann.

Den 25-årige mand fremstilles fredag eftermiddag i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg.