27-årig tiltalt for planer om skoleskyderier: Jeg er en sød fyr

HOBRO/AALBORG:Retssagen mod den 27-årige mand fra Hobro, der er tiltalt for at planlægge skoleskyderier i Nord- og Østjylland, nærmer sig sin afslutning.

I dag, torsdag, skal anklager og forsvarer procedere for, hvordan de mener, at nævningetinget skal bedømme sagen.

Men inden de afsluttende bemærkninger, fik den 27-åriges forsvarer mulighed for at stille supplerende spørgsmål til sin klient i forbindelse med den afsluttende dokumentation.

Og ligesom resten af sagen, så tegner den 27-årige et noget andet billede af sig selv, end det anklagemyndigheden har.

Anklager Kim Kristensen har blandt andet dokumenteret et omfattende manifest, den 27-årige har skrevet, hvor han fortæller detaljeret om lysten til at slå ihjel i masseskyderier. Tanker, den 27-årige også gav udtryk for på kvindehader-forums på internettet. Derudover har den tiltalte lavet en lang række videodagbøger, hvor han blandt andet også taler om masseskyderier.

Det er også dokumenteret, at den 27-årige har lavet omfattende research på over 50 skoler - hovedsageligt i Aarhus-området, og at han har været på tur til flere skoler i Aarhus i forbindelse med research til skoleskyderier.

Derudover har han foretaget adskillige søgninger på skoleskyderier og på våben fra sin computer. Han har også afgivet en ordre på en automatriffel på darkweb, dog uden at gennemføre ordren. Endelig havde han to pistoler og en masse ammunition i sin lejlighed i Hobro. Pistoler, som han dog havde våbentilladelse til i forbindelse med sit medlemskab af en skytteforening.

Og alt det peger, ifølge anklagemyndigheden, på, at den 27-årige var i fuld gang med at planlægge det, som han beskrev i manifestet - nemlig et skoleskyderi.

Videodagbøger: Jeg vil gerne have aktiv dødshjælp

Men sådan forholder det sig slet ikke, har den 27-årige tidligere forklaret i retten. Og det gentog han torsdag, da hans forsvarsadvokat stillede ham supplerende spørgsmål.

Han forklarede, at han havde naturlig interesse for våben og jagt, og det var derfor, han havde fortaget alle de søgninger. Han forklarede også, at tankerne om masseskyderi bare var en fantasi, ligesom så mange andre fantasier, han havde haft gennem årene. Og at hans ekstreme opslag på kvindehadske fora blot var for at få anerkendelse.

Og det blev understøttet af de passager i de timelange videodagbøger, som forsvareren valgte at slå ned på og som blev afspillet i retten.

I en video fra december 2019 sagde den 27-årige:

"Jeg er en sød fyr. Jeg ved godt, at det ikke lyder sådan, når man læser mit manifest eller hører nogle af de her samtaler. Men det er bare vrede. Det er jo mit ego - jeg vil bare gerne respekteres."

Den 27-årige fortæller også i en anden video om de forskellige fantasier, han har haft - blandt andet masseskyderier.

"Det er bare faser", sagde han i videoen.

Men videodagbøgerne indeholder dog også uhyggelige passager, som anklagemyndigheden tidligere vist. Her taler den 27-årige derimod om drømmen om at skyde nogen, og om at udføre sin drøm - den såkaldte V-day, som han kaldte dagen for et masseskyderi.

Men han talte også meget om selvmord og sin mentale tilstand i videoerne, og dem gjorde forsvareren mere ud af under dagens dokumentation.

I en videoerne fortæller den 27-årige om et liv, som han ikke ønsker at leve mere. Et liv, der har været forfærdeligt i flere år, og at han formentlig har brug for hjælp.

" Jeg har overvejet at få hjælp. Men hvis jeg får en diagnose, så tager de mine våben fra mig, og så forsvinder min sidste hobby. Jeg har heller ikke nogen venner. Jeg har heller ikke nogen selvtillid, og jeg føler mig egentlig ikke som en mand", sagde den 27-årige inden han kom frem til:

"Jeg burde selv have retten til at vælge at dø. Jeg ville gerne have normal aktiv dødshjælp".