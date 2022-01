27-årig tiltalt: Søgte efter våben på darkweb kort før anholdelse

Foto: docmonstereyes@flickr under Creative Commons licens

AALBORG/HOBRO:Der er nu taget hul på tredje retsdag i sagen mod den 27-årige mand fra Hobro, der er tiltalt for at have planlagt masseskyderier på flere skoler.

Det er fortsat den 27-årige, der er i gang med at afgive forklaring, som han også gjorde det hele mandag og tirsdag. Her har han fortalt om tiden fra 2015, hvor han ifølge sig selv gik i gang med planlægningen, til 2020, hvor han blev anholdt.

Afhøringen er nu nået til dagene op til anholdelsen 16. december.

Anholdelsen skete efter politiet havde holdt øje med hans aktiviteter på internettet i et halvt år. Politiet kom nemlig på sporet af den 27-årige 12. juni, efter de fik en anmeldelse om, at han var aktiv i internetfora, hvor han gav udtryk for ønsket om masseskyderi.

Da politiet ransagede hans lejlighed og beslaglagde de to pistoler, som den 27-årige havde våbentilladelse til, flere magasiner og hundredvis af patroner samt mandens computer.

Men den 27-årige skaffede sig en ny computer, men der var altså andre der kiggede med. Og politiet skred til anholdelse tre dage efter, den 27-årige havde været særdeles aktiv på darkweb i søgen efter våben.

Anklager Kim Kristensen kunne i retten remse en lang række søgninger op, som den 27-årige havde foretaget om aftenen 13. december.

Her havde den 27-årige blandt andet søgt på videoer om skoleskydere, om nazister og været inde og læse om darkweb.

Og omkring klokken 23 har politiet så kunne følge den 27-årige surfe rundt på det mørke internet, hvor han især var inde og kigge på adskillige pistoler hos flere forskellige forhandlere.

Men han kigger også på en AR15 - der er en halvautomatisk riffel, og klokken 23.21 dukkede en betalingsanmodning op på den 27-åriges skærm med en pris, der passede på den AR15.

Men den 27-årige afviser fuldstændig, at han havde bestilt en automatriffel.

- Jeg var bare nysgerrig. Det er lidt underligt på den hjemmeside, for her står det som om, at det er lagt i indkøbskurv, når man bare klikker på det. Jeg har heller ikke sendt nogle bitcoins, forklarede han i retten.

Anklager Kim Kristensen var dog ikke overbevist og spurgte igen, hvorfor der dukkede en betalingsanmodning op?

- Det synes jeg, at jeg har forklaret, lød svaret fra den 27-årige.

Kun en fantasi

De andre retsdage har han forklaret om det omfattende manifest og de mange videodagbøger, han har lavet, hvor han udtrykker ønske om at begå massedrab på skoler.

Han har også forklaret om de mange søgninger og research på skoler om ringetider og klasseskemaer - hovedsagligt i Aarhusområdet - samt en omfattende research på våben og andre gerningsmænd til skoleskyderier.

Den 27-årige har forklaret, at han havde en fantasi fra 2015 til 2018 om at begå et skoleskyderi, og at han i den periode var fascineret af masseskyderier.

Men han har gentagne gange under afhøringen understreget, at det kun var en fantasi, som aldrig skulle føres ud i livet.

Derfor har anklager Kim Kristensen også hæftet sig ekstra meget ved de søgninger på skoler, massedrab og især våben, som den 27-årige har foretaget efter 2018.

Og da den 27-årige blev anholdt 16. december 2020, fandt politiet både manifest og taktisk beklædning i hans lejlighed.

Det undrede anklageren, at den 27-årige havde beholdt det.

- Det er nostalgi, forklarede den tiltalte.

I det hele taget har han svært ved at skille sig af med ting, forklarede han.

- Det ligger bare i et skab, og det er ikke noget, jeg tænker over. Men jeg ville gerne beholde støvler og handsker, fordi de var dyre, forklarede han om den taktiske beklædning.

- Jeg tager afstand fra masseskydere

Anklager Kim Kristensen afsluttede sin lange lange afhøring af den 27-årige med at spørge, hvordan hans syn på kvinder og masseskyderier er i dag.

Et udtalt had til kvinder var blandt andet gennemgående i manifestet og videodagbøger, hvor den 27-årige især var vred på kvinder om sommeren, fordi de efter hans mening var for letpåklædte.

- I dag synes jeg, at mange af synspunkterne er ekstreme og overdrevet, fortalte den 27-årige.

"Og hvad med dit syn på kvinder?", ville anklageren vide:

- Jeg bliver ikke vred over dem, og taler fint med kvinder. Og jeg taler bedst med kvinderne ude på afdelingen, forklarer han med henvisning til retspsykiatrisk afdeling, hvor han sidder varetægtsfængslet.

Den 27-årige kan dog stadig blive irriteret på kvinders påklædning.

- Jeg har nok et konservativt synspunkt, og jeg savner, at man kunne være mere ydmyg omkring hvordan, man er klædt.

Endelig afviser den 27-årige, at han i dag ser op til massemordere.

- Jeg idoliserer dem ikke - det gjorde jeg mellem 2015 og 2018. I dag tager jeg afstand til de ting. Det har jeg gjort fra 2018, da det gik op for mig, at mine planer bare var fantasi.