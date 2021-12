27-årig var fyldt med had til kvinder: Var klar til at slå børn ihjel for at straffe samfundet

Den 27-årige er blandt andet tiltalt for drabsforsøg for at have planlagt at dræbe flere i masseskyderier i Nord- og Østjylland.

Målene for skyderierne skulle være flere skoler og institutioner samt en børnehave.

Ifølge anklagemyndigheden skete planlægningen over en periode på mindst fem år fra 2015 til 16. december 2020.

Planlægningen bestod i:

Fra 2015 til 2019 at have skrevet et manifest med beskrivelse af sit ønske og planlægningen om at udføre et masseskyderi.

Fra den 26. juni 2019 frem til den 27. april 2020 at have lavet adskillige videooptagelser med beskrivelse af sit ønske om at udføre et masseskyderi.

At have opnået skydefærdigheder.

At have fået våbentilladelse og tilladelse til at opbevare våben på sin bopæl.

I marts 2018 at have anskaffet sig en bil, som skulle bruges i forbindelse med masseskyderierne.

I april og maj 2018 at have foretaget rekognoscering på flere skoler og uddannelsesinstitutioner i Århus-området.

At have foretaget adskillige søgninger på internettet og indhentet oplysninger om masseskyderier og skoleskyderier og gerningsmændene samt i foråret 2020 at have foretaget talrige søgninger og indhentet oplysninger om forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner samt en børnehave i Nord- og Østjylland - blandt andet oplysninger om ringetider, antal elever og undervisningsskemaer.

I 2015 og 2017 at have anskaffet sig en pistol af mærket Colt, kaliber 22 og en 9 mm-pistol af mærket Glock, som han blandt andet opbevarede på sin bopæl sammen med magasiner, skarp ammunition samt en kniv på 18 centimeter. Det blev dog beslaglagt af politiet den 12. juni 2020.

At have foretaget talrige søgninger og indhentet oplysninger om skydevåben blandt andet i november og december 2020.

13. december 2020 på dark web at have oprettet en ordre på køb af en AR-15 riffel.

I løbet af 2018 at have anskaffet sig taktisk beklædning i form af en kasket, en striktrøje, en vest med flere forlommer, bukser, et nylonbælte, et par strømper, et par støvler samt et par handsker.

Derudover er den 27-årige tiltalt for overtrædelse af straffelovens strenge bestemmelse om ulovlig våbenbesiddelse, da han 27. marts 2020 kørte i bus med en skarpladt pistol.

Han er også tiltalt for at have opbevaret sin skarpladte 9 mm Glock i en skrivebordsskuffe.