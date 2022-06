27årig alvorligt såret efter knivstik - nu leder politiet efter gerningsmanden

En 27-årig mand blev fredag aften alvorligt såret af knivstik.

Knivstikkeret foregik på en adresse på Randersvej i Hobro, og Nordjyllands Politi modtog en anmeldelse om den alvorlige episode kort før klokken 22.

Politiet sendte adskille patruljer til adressen, hvor der øjeblikkeligt blev givet førstehjælp til den 27-årige mand, som omkring 20 minutter senere blev fløjet med helikopter til hospitalet, hvor han modtog behandling.

Ingen er endnu anholdt i sagen, men efterforskningen er i fuld gang, oplyser efterforskningsleder og vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

- V har en klar formodning om, hvem gerningsmanden til knivstikkeriet er. Der er tale om en 40-årig mand bosiddende i Hobro – og ham leder vi aktuelt efter flere steder, siger Anders Uhrskov.

Han har en direkte opfordring til den formodede gerningsmand: - Meld dig! Vi kender din identitet, så du kan lige så godt møde op på nærmeste politistation med det samme eller ringe til os.

Hvis ikke den mistænkte melder sig selv inden for kort tid, så bliver næste skridt at efterlyse ham med billede og navn, advarer vicepolitiinspektøren.

Forløbet omkring knivstikkeriet er foreløbig ikke helt klarlagt, men Anders Uhrskov fortæller, at der er en relation mellem offer og gerningsmand.

- Vi har et stort efterforskningsarbejde foran os. Vi skal have den formodede gerningsmand anholdt i sagen. Det er vores absolut første prioritet. Ham søger vi aktuelt efter flere steder, og vi har flere spor at gå efter. Og samtidig skal vi have kortlagt hele forløbet grundigt før, under og efter knivstikkeret. Det indebærer blandt andet afhøringer, forhøringer, tekniske undersøgelser og en række andre efterforskningsskridt. Derfor vil man kunne se mere politi end sædvanligt i især Hobro, men også andre steder, siger efterforskningslederen i en pressemeddelelse.

Allerede lørdag stiller Nordjyllands Politi som følge af sagen en mobil politistation op ved Meny i Hobro. Her kan borgere henvende sig til politiet, hvis de har oplysninger i sagen - eller tale med politiet, hvis man føler sig utryg efter knivstikkeriet.

Er man ikke i Hobro, men kender til sagen, så er politiet også klar til at tage imod oplysninger på telefonnummer 114.