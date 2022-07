29-årig forsøgte at trække betjents pistol under tumult

HADSUND/AALBORG:En 29-årig mand fra Hadsund er blevet idømt to år og otte måneders fængsel for en stribe af lovovertrædelser, hvoraf den værste var, at han under en voldsom tumultarisk anholdelse i februar i år forsøgte at trække en politimands pistol ud af betjentens pistolhylster.

Dermed overtrådte han våbenloven, og det alene har en minimumsstraf på to års fængsel.

Det oplyser anklagerfuldmægtig ved Nordjyllands Politi Patrick Sørensen.

Tidligt søndag morgen 13. havde den 29-årige mand forladt et værtshus i Hadsund sammen med en bekendt. Den 29-årige havde ifølge eget udsagn drukket mindst 10 genstande og indtaget kokain.

Han fik derfor lov til at sove på sofaen hos den bekendte – det ville den 29-årige dog ikke.

Umiddelbart efter stødte en kammerat til den bekendte til, så de nu var tre samlet. Den 29-årige bad om at blive kørt et andet sted hen.

Det var de dog ikke interesserede i, hvorfor den 29-årige gik amok.

Derfor truede han først de to personer på livet med to knive - han kastede endda den ene af knivene ind i en væg for at understrege sin trussel.

Derefter stjal han en personbil og stak af fra adressen i Hadsund. Han forulykkede dog i bilen, der blev totalskadet for 49.000 kroner. Herefter begik han indbrud og stjal en bærbar computer og en iPad ved et indbrud i Visborg.

Senere stjal den 29-årige igen en bil for at køre til Øster Hurup. I forbindelse med brugstyverierne af bilerene var han så også tiltalt for overtrædelser af færdselsloven, fordi han var frakendt retten til at føre bil.

Det endte alt sammen i den tumultariske anholdelse, som altså udløste det meste af straffen.

Den 29-årige var også tiltalt for under samme tumult at have bidt en betjent i dennes ben, men det blev han dog frifundet for. Han nægtede sig også skyldig i at have forsøgt at nuppe betjentens tjenestepistol, men Retten i Aalborg fandt det bevist, og derfor blev dommen altså så hård.

I forbindelse med anholdelsen og kørslen til politistationen i Aalborg havde den 29-årige også truet alle de fem betjente, der var med ved anholdelsen, med blandt andet ordene: "Jeg voldtager jeres børn og slagter dem”, ”jeg knepper din kone, jeg knepper hende og slår hende ihjel”, ”du er intet værd uden uniformen, jeg smadrer dig, når du ikke har den på”, ”jeg slår jeres børn ihjel alle sammen".

Da betjentene ville anbringe ham i en patruljevogn, lykkedes det også den 29-årige at sparke en af betjentene i maven, mens han havde sparket ud efter en af de andre betjente, der dog havde undveget.

Hele 29 forhold var manden tiltalt for. Af dem handlede de første 11 om samme situation 13. februar 2022.

Den 29-årige var blandt andet også tiltalt for tidligere at have truet en afdelingsdirektør i en bank i Hadsund med ordene: "Jeg skal nok komme og ordne de ansatte i banken. Jeg kender dig og ved hvor du bor. Jeg kommer og rydder bulen, og hvis der er nogen, der skal slås ihjel, så skal jeg nok gøre det".

Med i det omfattende anklageskrift var desuden et par forhold om besiddelse af euforiserende stoffer - i et af tilfældene med videresalg for øje. Den sidste del af det - altså det med "videresalg for øje" - blev han dog frifundet for, oplyser Patrick Sørensen.

Den 29-årige erkendte en lang række af forholdene.

Den nu dømte har siddet varetægtsfængslet siden sin anholdelse, og han modtog dommen på de to år og otte måneders fængsel. Han skal forblive fængslet til en egentlig afsoning af dommen kan begynde.