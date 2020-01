30-årig bager vil være herre i eget hus: Nu åbner han i Hobro

HOBRO:30-årige Mads Nymann åbner et nyt bageri i Hobro.

I Adelgade 71 - tæt på den gamle politistation og hvor der senest har ligget en vandpibecafé - har håndværkerne lige nu travlt med at rumstere.

Håbet er, at det nye bageri kan slå dørene op i en topmoderne udgave i starten af marts.

Navnet på det nye bageri bliver Hobro Brød.

Mads Nymann, der er udlært bager, har de seneste seks år været medejer af Houlkær Bageri i Viborg.

Hobro Brød

Men ambitionen om at blive 100 procent herre i eget hus, fik ham til at kigge mod Hobro.

- Jeg har altid gerne ville have mit helt eget bageri, hvor jeg kan gøre tingene helt på min egen måde.

- Hvor jeg kan skabe og bygge op. Jeg kommer fra Viborg og sonderede terrænet i en række byer rundt omkring.

- Her faldt jeg for Hobro. Her bor der i dag kun en bager til cirka 12.000 indbyggere.

- Så jeg synes bestemt, at der er plads til en mere, fortæller Mads Nymann.

- Jeg har kigget på en del forskellige lokaler, men synes det her passer perfekt.

- Både i størrelsen og beliggenheden og med gode parkeringspladser lige ude foran butikken, fremhæver Mads Nymann.

Surdeje bragt stenovne

Sammen med kæresten May agter han at flytte til Hobro.

Hun er udlært kok og skal også arbejde i bageriet.

- Det bliver et åbent bageri, hvor man vil kunne opleve, hvordan jeg står og laver brød og kager.

- Bageriet vil fokusere på kvalitet og brød lavet med eksempelvis lækre surdeje.

- Bagt i stenovne.

- Og så agter vi at holde åbent alle ugens syv dage.

- Jeg har endnu ikke åbningstiderne helt på plads, bekender han.

Tidligt om morgenen

- Men vi åbner dørene tidligt om morgenen, og så lukker vi nok hen på eftermiddagen.

- Jeg tror, at der bliver mest gang i salget om morgenen og til frokost, forudsiger Mads Nymann.

Planen er at slå dørene op 1. marts - hvis altså håndværkerne kan nå at blive færdige.

- Der bliver hektisk at skulle at nå det, men jeg håber.

- Ellers kunne det også blive midt i marts.

- Nu må vi se, bemærker han.