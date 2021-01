30-årig kørte ind i træer: Var påvirket af narko og alkohol

ASSENS:Han kørte i en stjålet bil, han var fradømt retten til at køre, han kørte med narko og spiritus i blodet, så det var ikke så sært, at en 30-årig mand fra Aarhus søndag midt formiddag kørte galt på Assensvej lidt vest for Mariager.

Uheldet skete klokken 10.17, hvor den 30-årige mand mistede herredømmet over den stjålne bil og kørte af vejen og ind i nogle træer nær vejen.

- Vi sendte en patrulje til stedet, og betjentene kunne konstatere, at manden virkede påvirket. Så de testede ham både for narkotika og alkohol, og måleinstrumenterne gav udslag for begge rusmidler, fortæller vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

Han oplyser, at aarhusianeren er kendt af politiet i forvejen, og at han nu - efter sin anholdelse - kan se frem til yderligere fire sigtelser til sit CV: kørsel i frakendelsesperioden, brugstyveri af bilen og kørsel i både narko og spirituspåvirket tilstand.

- Manden kom ikke selv til skade, men bilen blev alvorligt ødelagt ved uheldet, konstaterer vagtchefen, der glæder sig over, at det - den 30-årige mands tilstand taget i betragtning - kun gik ud over nogle træer og en bil og ikke uskyldige trafikanter.

- Den 30-årige får lov af sove sin brandert ud i detentionen, og så kan han ellers se frem til et retsligt efterspil, lyder det fra Mads Hessellund.