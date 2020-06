31-årig mand tager diplom i ledelse - nu skal han stå i spidsen for både skole og børnehave i øst

ØSTKYSTEN:Lars Nørlev, 31 år, et kendt ansigt på Havbakkeskolen i Mariagerfjord Kommune, tiltræder 1. august som ny leder af børnehave og skole i Havbakkedistriktet.

I praksis leder Lars Nørlev allerede skolen, idet han siden 1. marts har været konstitueret i lederstillingen.

Han tog over efter Esben Holck Vammen, som havde søgt og fået nye udfordringer som leder af Mariager Skole.

Inden da var Lars Nørlev i tre år viceskoleleder på Havbakkeskolen, så han kender områdets børn og forældre udmærket.

- Han er fuldstændig overbevisende i sit syn på 0-18 års-området. Han formår at se dagtilbud og skole som et samlet område og samtidig inddrage et stærkt lokalsamfund i arbejdet med Havbakkedistriktets fortsatte udvikling. Alt dette mens han har blik for børnenes læring, udvikling og trivsel, forklarer Berit Vinther, dagtilbuds- og skolechef i Mariagerfjord Kommune, i en pressemeddelelse.

Lars Nørlev kommer med en akademisk baggrund og er i øjeblikket ved at tage diplom i ledelse.

- Det er en stor ære at få mulighed for at arbejde helhedsorienteret med børn, forældre, medarbejdere og lokalsamfund i Havbakke. Det bliver også en meget spændende tid, som vi går i møde med byggeri af nyt dagtilbud, siger Lars Nørlev.

Lars Nørlev bor i Nøvling, er gift og har tre børn.