32-årig gjorde dagens gode gerning: Kørte ind foran spritbilist lige udenfor politistation

HOBRO:En 32-årig mand fra Hobro gjorde en rigtig god gerning, men fik til gengæld store skader på sin bil - og det er uvist, om han får skaderne erstattet.

Det er status, efter manden i en rundkørsel lige ud for politistationen på Nordre Ringvej i Hobro onsdag valgte at bruge sin bil som værn mod en spritbilist.

En 47-årig kvinde fra Hadsund-området havde lige inden rundkørslen torpederet et skilt, og den 32-årige fandt hendes kørsel så usikker, at han valgte at køre sin egen bil ind foran kvindens bil i rundkørslen for at forsøge at stoppe hende.

Her blev han påkørt af kvinden, som forsatte, men manden gav ikke op og trods skaderne på sin bil kørte han efter hende. Han kørte igen ind foran - og fik til sidst den 47-årige kvinde stoppet.

- Kvinden var så beruset, at hun administrativt fik frataget sin førerret på stedet og fik sin bil beslaglagt, fortæller Mikkel Brygman fra Nordjyllands Politi. Han arbejder på politistationen i Hobro, hvor episoden altså fandt sted lige udenfor.

- Manden har gjort en god gerning, det er der ingen tvivl om. Men om han får dækket skaderne på sin bil ovenpå den gode gerning, ja, det bliver et spørgsmål mellem ham og forsikringen, siger Mikkel Brygman.