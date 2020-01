35-årig lærer ny leder af Mariager Skole - han bor i Hobro og er kendt ansigt fra Havbakkedistriktet

Det bliver et kendt ansigt i det mariagerfjordske skolevæsen, som fra marts i år skal lede Mariager Skole.

Esben Holck Vammen kommer fra Havbakkedistriktet, hvor han siden juni 2018 har været skole- og dagtilbudsleder.

Dagtilbuds- og skolechef Berit B. Vinther, Mariagerfjord Kommune, er glad for, at Esben Holck Vammen har lyst til at prøve kræfter med jobbet som skoleleder på Mariager Skole.

- Vi har haft et stærkt ansøgerfelt med 15 kompetente kandidater, så der har været stor konkurrence om det ledige job, fortæller hun.

- Med Esben er jeg overbevist om, at vi har fundet den helt rigtige skoleleder, der vil sætte en positiv og ambitiøs kurs for Mariager Skole i de kommende år, siger Berit B. Vinther i en pressemeddelelse fra Mariagerfjord Kommune.

Respekteret skoleleder

Hun er imponeret over den indsats og de resultater, Esben Holck Vammen har opnået i de godt og vel halvandet år, han har stået i spidsen for Havbakkedistriktet.

- Han er en vellidt og velrespekteret skoleleder, som har sat sig i spidsen for udviklingen af distriktet. Derfor er Esben et oplagt valg, når han lægger billet ind på skolelederstillingen i Mariager, siger Berit Vinther.

Esben Holck Vammen har været rigtig glad for Havbakkedistriktet og kommer til at savne de mange medarbejdere, forældre og børn, som han har lært at kende.

- Jeg kunne dog ikke sige nej til en ny udfordring, og jeg glæder mig til at tage fat på en ny ledelsesudfordring, siger Esben Holck Vammen.

Han lever og ånder for at være skoleleder. Ofte begynder arbejdsdagen tidligt om morgenen og slutter sent om aftenen.

Aambitionen om at være en tydelig og tilstedeværende leder er alt andet lige lettere at udleve, når jobbet er tættere på ens bopæl, påpeger han, der privat bor i Hobro.

Viceskoleleder på Bymarkskolen

Inden han blev leder af Havbakkedistriktet, var Esben Holck Vammen viceskoleleder på Bymarkskolen i Hobro.

Han er gift med Anne-Mette Holck Vammen, der også er lærer. De har to børn på seks og to år.

Esben Holck Vammen begynder i sin nye stilling som skoleleder i Mariager mandag 2. marts 2020. I Havbakkedistriktet er viceskoleleder Lars Nørlev blevet konstitueret som skoleleder.

Mariagerfjord Kommune tager snart fat på processen med at finde en ny leder til Havbakkedistriktet.

På Mariager Skole tager Esben Holck Vammen over efter Jens Laurids Pedersen, der har været konstitueret i stillingen siden sidste sommer.

Jens Laurids Pedersen, som i øvrigt har en fortid som leder af Havbakkeskolen, sagde ja til at træde til, da skoleleder Rasmus Gorell Mackenhauer søgte nye udfordringer.