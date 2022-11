38-årig måtte skæres fri efter uheld - politiet har mistanke om spritkørsel

VISBORG:Ved 02.30-tiden indgik der alarm til Nordjyllands Beredskab om, at et solouheld havde medført, at en 38-årig mand sad fastklemt i sin bil.

Uheldet var sket på Havnøvej syd for Visborg ved Hadsund, og manden var kommet kørende ad Havnøvej, da han røg i grøften og bilen væltede om på siden, så manden ikke kunne komme ud af bilen.

Den 38-årige mand havde ifølge politiets oplysninger ikke pådraget sig skader ved uheldet.

- Men vi har mistanke om, at manden måske har været påvirket af alkohol. Derfor blev han anholdt, og i løbet af formiddagen skal vi have ham afhørt om omstændighederne ved uheldet og konstateret, om han var påvirket af alkohol, konstaterer vagtchef Ole Buus, Nordjyllands Politi.

Derefter vil manden formentlig blive løsladt og altså måske med en sigtelse for spritkørsel i baglommen.