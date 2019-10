39-årig skyldig i røveri af jagtbutik: - Sveden haglede af ham

HOBRO:Først stjal han et våben fra en jagtbutik i Hobro. Så satte han to haglpatroner i våbenet og truede med det. Dermed blev tyveri til røveri.

Til sidst tog han det ladte haglgevær med ud på gaden.

Torsdag satte den 39-årige sig så på anklagebænken i Retten i Aalborg. Her blev han fundet skyldig i røveri og ulovlig våbenbesiddelse.

Selv nægtede han sig skyldig og ønskede ikke at afgive forklaring.

Det gjorde til gengæld indehaverne af butikken i Hobro.

Kvinden, der ejer butikken, fortalte, at røveren som det første spurgte efter toilettet, da han 10. april sent på eftermiddagen kom ind i butikken.

Det var anden dag i træk, at han besøgte butikken. Ifølge faren til den skyldige var det for at se på en kniv.

Så gik den 39-årige ind i våbenrummet - ledsaget af butiksindehaverens mand.

Høflig og svedende

Kvindens mand, der også arbejder i butikken, beskrev røveren som høflig, men også meget stresset.

- Sveden haglede ned af ham, sagde han.

Selv fortsatte indehaveren med at ekspedere andre kunder - indtil hun hørte en voldsom larm.

"Han har et gevær! Der er en gal mand," råbte en af butikkens kunder.

Efter 30 sekunder alene i våbenrummet havde den 39-årige taget et gevær ned fra væggen og var i høj fart på vej ud af butikken.

Det fik kvindens mand til at løbe efter ham - lige indtil røveren pegede på ham med geværet. Hans sorte hænder afslørede de haglpatroner, han havde sat i geværet, selvom ingen så geværet blive ladt.

Nægtede at slippe geværet

Så begyndte kampen for at vriste geværet fri. Den 39-åriges far, der havde ventet ude i bilen, gik frem mod sin søn på parkeringspladsen og bad ham om at aflevere geværet. Det forklarede både manden i butikken og røverens far.

Faren beskrev sin søn som grædende og svær at komme i kontakt med, da han bad ham om at slippe geværet. Men i stedet for at give geværet fra sig, truede sønnen med at skyde sig selv og talte om, at nogen var ude på at skyde ham.

Efter de voldsomme begivenheder ankom politiet, og røveren gav geværet fra sig.

Vidnernes forklaringer på, hvad der skete på parkeringspladsen, adskiller sig på to vigtige punkter.

For det første mener faren til den skyldige, at hans søn aldrig hævede geværet. Det står i modsætning til manden i butikken, der forklarede for retten, at han så sønnen pege på faren med geværet.

"De slår mig ihjel"

For det andet var der uenighed om, hvorvidt den 39-årige hoppede ind i sin fars bil.

Ifølge en kunde som var på vej ind i butikken, da den anklagede gik derfra, sprang røveren ind i sin fars bil med geværet, imens han råbte "kør for helvede - de slår mig ihjel".

Herefter skulle han været steget ud af bilen og givet geværet fra sig. Men det står imod et andet vidnes forklaring - for den skyldige satte sig aldrig ind i bilen ifølge faren til den skyldige.

Selvom den 39-årige er kendt skyldig, er sagen endnu ikke overstået, eftersom manden først får sin dom, når hans mentalundersøgelse er klar - det sker formentlig i midten af november.