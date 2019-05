45-årig mand dræbt i soloulykke: Ramte vejtræ

HAVNDAL: En 45-årig mand mistede søndag eftermiddag livet i en soloulykke på Havndalvej syd for Assens. Mandens pårørende er underrettet.

Et vidne til ulykken fik alarmeret politi og redningsmandskab via 112.

- Bilen kørte ad Havndalvej mod øst, da den pludselig af ukendte årsag kom over i den modsatte vejbane. Her kom bilen ud i rabatten og ramte et vejtræ, fortæller vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi.

Føreren af bilen blev dræbt på stedet, oplyser vagtchefen.

Ud over den afdøde 45-årige, som kommer fra lokalområdet, var også en kvinde med i bilen. Hun er kommet lettere til skade ved ulykken og blev bragt til sygehuset i Randers.

Den omkomne mand blev bragt til Aalborg Universitetshospital.

En bilinspektør arbejder nu på at afklare årsagen til ulykken.