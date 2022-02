45-årig mand forsvundet: Ville gå fra Hadsund til Kongerslev

HADSUND:Nordjyllands Politi leder søndag aften efter en 45-årig mand fra Kongerslev.

Det fortæller vagtchef Jesper Sørensen.

- Manden havde været på værtshus i Hadsund og telefonisk kontaktet noget familie for om muligt at få kørelejlighed til hjemmet i Kongerslev-området. Da det ikke kunne lade sig gøre, sagde han, at han ville begynde at gå hjemad, og siden har familien ikke hørt noget til manden, forklarer vagtchefen.

Den sidste kontakt til familien var omkring ved 14.30-tiden søndag, og da manden også havde været lidt syg, vil familien meget gerne i kontakt med ham hurtigst muligt.

Politiet har gennemkørt strækningen fra Hadsunds midtby og til mandens hjem i Kongerslevområdet - men uden at finde manden. Og der er også iværksat det, vagtchefen kalder tiltag som for eksempel brug af politiets eftersøgningsdrone i forsøget på at finde manden.

- Han beskrives som 180-190 centimeter høj, kraftig af bygning, og han var iført en gråsort hættetrøje, blå cowboybukser og et par Adidas sneakers, da han sidst blev set, oplyser Jesper Sørensen.

Vagtchefen vil meget gerne høre fra folk, der måske har set manden på ruten mellem Hadsund og Kongerslev eller kender til hans opholdssted.