46-årig anholdt for hærværk på gravsten i Hadsund

HADSUND: En 46-årig mand, som mistænkes for i weekenden at have begået groft hærværk ved at have spraymalet på 81 gravsten på Hadsund Kirkegård, er onsdag formiddag blevet anholdt af politiet. Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anholdelsen skete på baggrund af en kort, men intens efterforskning, og den mistænkte mand blev anholdt på sin bopæl den 24. juli 2019 kl. 09.15.

- Vi sigter ham for groft hærværk. Jeg er tilfreds med, at vi hurtigt har kunnet anholde en mistænkt i en sag, som vi ved har påvirket mange borgere i området omkring Hadsund, lyder det fra fungerende vicepolitiinspektør Sune Myrup, Nordjyllands Politi.

Vicepolitiinspektøren oplyser, at der er tale om en mand bosat i lokalområdet, og det kan bekræftes, at manden også har været sigtet for et lignende forhold tilbage i 2016, hvor gravsten på Visborg Kirkegård også blev udsat for groft hærværk, idet cirka 100 gravsten dengang blev spraymalet.

Det er dette forhold samt politiets efterforskning i denne sag, herunder adskillige afhøringer, der har medført, at der er grundlag for anholdelse og sigtelse af den 46-årige mistænkte mand.

Den anholdte 46-årige fremstilles onsdag klokken 14 i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg, og han er sigtet for at overtræde straffelovens § 291, stk. 2 vedrørende groft hærværk. Anklagemyndigheden begærer ikke lukkede døre ved grundlovsforhøret.