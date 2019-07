Retten løslader 46-årig - men han stadig sigtet for at spraymale djævlens tegn på gravsten: - Jeg får skylden for alt

AALBORG/HADSUND: Onsdag eftermiddag blev en 46-årig mand fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aalborg, hvor han blev sigtet for at have begået hærværk på 81 gravsten på Hadsund Kirkegård natten til søndag.

Gravstenene var blevet overmalet med tallet 666 med sort spraymaling. Han blev løsladt efter endt grundlovsforhør, men sigtelsen mod ham opretholdes.

Den 46-årige blev anholdt onsdag formiddag på hans adresse i Hadsund, efter flere vidner havde forklaret politiet, hvordan de havde set den 46-årige forlade Hadsund Kirkegård natten til søndag.

Da politiet fandt ham, havde han rester af sort spraymaling på hænderne og i ansigtet. Der blev desuden fundet en dåse med sort spraymaling på hans adresse.

Har aldrig været på kirkegården

Den 46-årige rystede på hovedet og nægtede sig skyldig, da han blev forelagt anklagerne i Retten i Aalborg.

- Det kan ikke passe, for jeg har aldrig været derinde (på kirkegården, red.). Det kan godt være, de (vidnerne, red.) har set mig gå på fortovet. Men jeg har aldrig været inde på kirkegården, sagde han i retten.

- Jeg har lavet meget skidt i mit liv, men jeg kunne aldrig finde på at gøre sådan noget på en kirkegård. Det går ud over en masse uskyldige mennesker, fortalte han videre.

Han forklarede, at han formentlig havde ligget hjemme i sin seng på gerningstidspunktet.

- Men jeg kan ikke udelukke, jeg ikke har været inde i byen eller på tanken. Jeg går jo ikke og skriver ned, hvor jeg har været, sagde han.

Verserende sag om hærværk

Under anklager Mikkel Holdensgaards dokumentation kom det frem, at den 46-årige i 2015 blev idømt en behandlingsdom for brandstiftelse. Derudover kom det frem, at han allerede havde en sag kørende mod sig om flere tilfælde af hærværk.

Han var således i forvejen sigtet for at have lavet graffiti på over 100 gravsten på Visborg Kirkegård i efteråret 2016. Derudover var han også sigtet for at have overhældt en personbil med hvid maling tidligere på efteråret i 2016.

Han nægter sig ligeledes skyldig i hærværket på Visborg Kirkegård. Han erkender dog, at han havde overhældt personbilen med hvid maling, da han dengang havde nogle uoverenstemmelser med ejeren.

- Jeg får skylden for alt

Den 46-årige forklarede, at han hørte om episoden på Hadsund Kirkegård, da han var nede og handle ind om mandagen. Her mødte han nogen, der fortalte om weekendens hærværk.

Han fortalte, at han gik hjem og googlede sagen med det samme, fordi han var nysgerrig.

- Jeg gerne ville se, hvad der foregår. Ligesom alle andre. Jeg plejer at få skylden for alt, hvad der sker i ti kilometers omkreds, så jeg ville se, hvad det handlede om. Jeg har en kriminel baggrund, så folk skyder automatisk skylden på mig. Jeg har fået skylden for mange ting. I et lille samfund, der snakker folk, sagde han.

Uegnet til almindelig straf

Anklagemyndigheden gik efter at varetægtsfængsle den 46-årige i fire uger.

Anklager Mikkel Holdensgaard argumenterede blandt andet for, at der var overhængende risiko for at den 46-årige ville lave lignende hærværk, hvis han blev løsladt. Han vurderede også, at den 46-årige kunne finde på at påvirke vidnerne i sagen.

Retten valgte dog at løslade den 46-årige. Retten vurderede, at der var begrundet mistanke for at den 46-årige var skyldig i sagen, men at der ikke var fare for, at han ville gøre det igen eller påvirke vidnerne.

Den kendelse valgte anklagemyndigheden at kære til landsretten.

- Retten har valgt ikke at følge vores påstand om varetægtsfængsling. Politiet ser med meget alvorlige øjne på denne sag, og derfor prøver vi den nu i landsretten, siger Mikkel Holdensgaard.​