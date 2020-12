48-årig stjal en bil, begik butiktyveri og indbrud - og ødelagde en dør

HIMMERLAND:En 48-årig uden bopæl er blevet anholdt af politiet efter at have været involveret i en række forhold over 12 timer.

Det hele startede i Aalborg, hvor han kort før kl. 16 stjal en Peugeot 207 og begik butikstyveri på en Circle K-tank.

Herefter fortsatte han til Kongerslev, hvor han lavede indbrud i et værksted onsdag aften. Her stjal han en dunk.

Kort efter blev han af et vidne set på Aalborgevej Vest for Kongerslev, hvor han med dunken var ved at tanke bilen. Der var samtidig ild i noget brændstof på jorden. Vidnet skønnede manden påvirket og forsøgte at få nøglerne fra ham, men det lykkedes ikke.

Kl. 02.42 kørte manden ind i nogle skilte på Stadionvej øst for Hadsund og efterlod bilen, hvorefter han forsatte til fods til forsorgshjemmet i Skelund. Her prøvede han at komme ind og ødelagde en dør. Politiet blev tilkaldt og anholdt manden, der ikke som nævnt ikke har nogen fast bopæl, men til gengæld er en god bekendt af politiet i hele landet.