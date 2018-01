50 unge sang og dansede Hørbys nye fristed i gang

HØRBY: Omkring 50 spændte unge stod fredag eftermiddag klar i Rosendal Idrætsforum til at indvi Mariagerfjord Ungdomsskoles nye fredagstilbud. Socialdemokratisk byrådsmedlem Svend Skifter Andersen, der også er ungdomsskolens bestyrelsesformand, stod for at klippe den røde snor, så de unge officielt kunne tage deres nye fristed i brug.

Ungdomsskolen havde sørget for rigelige mængder kagemand, mens lokale talenter fra Hobro-foreningen Jyske Talenter sørgede for underholdningen.

I hallen optrådte de med både sang, standard- og latindans.

Ungdomsskolen havde stillet en tavle frem til aktivitetsforslag fra de unge. Det er nemlig de unge selv, der skal forme det nye tilbud i Rosendal Idrætsforum-

- Vi lægger asfalten samtidig med, at vi går. Vi skal bare lytte til de unges ønsker, så er jeg sikker på, at vi får et fantastisk tilbud herude i Hørby. Det er et stort område med mange unge. Så der er virkelig potentiale, siger ungdomsskoleinspektør Lars Otte Koefoed, der var meget tilfreds med fremmødet til åbningen:

- Vi havde måske håbet på 100. Men sådan kan man jo altid håbe på lidt mere. De unge skal lige se, at tilbuddet er i gang. Jeg er ret sikker på, at vi vil få et stabilt fremmøde på omkring 40 unge, når vi først kommer i gang.

Ungdomsskolen har lejet et lokale i idrætscentret, ligesom de unge vil have centrets foyer og en hal til rådighed noget af tiden. Tilbuddet henvender sig til unge mellem 13 og 18 år, og er fremover åbent hver fredag eftermiddag mellem klokken 15 og 18.