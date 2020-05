52-årig kvinde ny på toppost i fjordkommune

52-årige Anne Velling overtager 1. august en toppost i Mariagerfjord Kommune. Hun bliver ny kommunaldirektør efter Lars Clement, som efter fire år i fjordkommunen har søgt nye udfordringer i Skanderborg Kommune.

- Vi har haft et flot ansøgerfelt, og jeg er sikker på, at Anne Velling er den helt rigtige profil til at bære depechen videre og skabe fortsat fremdrift i vores kommune, siger borgmester Mogens Jespersen (V) i en pressemeddelelse

Han omtaler Anne Velling som dygtig, vellidt og visionær, og så har hun et godt blik for de menneskelige, organisatoriske og politiske dimensioner, som en kommunaldirektør skal mestre.

Anne Velling kommer fra en stilling som administrerende direktør for By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

Hun har en lang lederkarriere bag sig som udviklingsdirektør i Slagelse Kommune, sekretariatschef og chef for Bystrategisk Stab i Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune.

Store forventninger

Mogens Jespersen har store forventninger til samarbejdet med Anne Velling. Han har tillid til, at hun har de rette kompetencer og personlige egenskaber til at få succes med opgaven:

- Vi vil være en kommune, som udvikler vores tilbud i tæt samarbejde og dialog med borgere og erhvervsliv. Vi vil spille en aktiv rolle, ikke bare i Nordjylland, men også på den landspolitiske scene, siger borgmesteren.

Anne Velling glæder sig til at prøve kræfter med topjobbet. Hun synes, Mariagerfjord Kommune har en masse at byde på; kvalitet i kerneopgaven, bosætning, turisme og erhvervsudvikling.

- Jeg glæder mig til at realisere potentialerne i samarbejde med politikerne, borgerne, erhvervslivet og organisationens øvrige ledere og medarbejdere, siger den kommende kommunaldirektør i pressemeddelelsen.

Hjem til Jylland efter 25 år på Fyn

Anne Velling er uddannet cand.scient.pol ved Aarhus Universitet. Hun er gift med Søren Lind Christiansen, som er direktør på professionshøjskolen Absalon. Sammen har de to voksne børn på 21 og 24 år.

Anne Velling ser det som et ekstra plus, at hun nu får lejlighed til at vende hjem til Jylland efter 25 år på Fyn.