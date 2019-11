53-årige Søren Urup er ny rektor på Mariagerfjord Gymnasium

MARIAGERFJORD:Det bliver 53-årige Søren Urup, der 1. december overtager rektorkontoret på Mariagerfjord Gymnasium efter Jette Engelbreth, der i august gik på pension.

Søren Urup er et kendt ansigt på gymnasiet, hvorfra han selv blev student i 1986 (det daværende Hobro Gymnasium).

1. august 1995 begyndte han at arbejde på skolen som gymnasielærer.

Siden har han haft flere forskellige titler på gymnasiet: Lektor i Historie og Samfundsfag, uddannelsesleder, vicerektor og senest konstitueret rektor.

Den solide undervisnings- og ledelseserfaring er blot én af de mange kvaliteter, der gør, at bestyrelsesformand Morten Lassen er overbevist om, at de har fundet den helt rigtige mand til jobbet.

- Søren Urup er én, der tænker på hele organisationen og er meget dialogisk både i forhold til personalet og eleverne. Derudover er han meget procesorienteret, men er samtidig visionær og indstillet på at opfylde de mål, han sætter sig for.

- Og så besidder han den vigtige kvalitet at have et indgående kendskab til lokalområdet og har derfor rigtig gode forudsætninger for at håndtere de udfordringer, gymnasiet – ligesom alle andre uddannelsesinstitutioner – i dag står overfor, siger Morten Lassen.

Den nye rektor fortæller, at han er "stolt, glad og ydmyg" over for opgaven:

- Selvfølgelig har jeg idéer og visioner for gymnasiet, men jeg vil stadig være den samme og fokusere på skolens kerneopgave – på undervisningen, på eleverne og på lærerne, siger gymnasiets nye rektor og fortsætter:

- På mange områder er Mariagerfjord Gymnasium på forkant med udviklingen blandt ungdomsuddannelser. Vi har fx vhf og htx fra 2020, og vi skal fortsat være et gymnasium, der afsøger nye veje og muligheder, og som flytter sig i takt med det omkringliggende samfund.

- Vi skal være hele kommunens gymnasium, og samtidig skal vi holde fast i vores udsyn og det almendannende. Her skal man ikke kun blive til noget – man skal blive til nogen, understreger 53-årige Søren Urup.

Nyheden blev tirsdag overbragt til personalet i frokostpausen og herefter til gymnasieeleverne ved en ekstraordinær fællessamling. Eleverne reagerede spontant med et stående bifald, da bestyrelsesformanden løftede sløret for gymnasiets nye rektor, og også på lærerværelset var der bifald, store smil og lykønskninger, fortæller gymnasiet i en pressemeddelelse.