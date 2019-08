59-årig død i Hobro Arrest: Var sigtet for overgreb på 10-årig pige

HOBRO: Søndag klokken 08.21 modtog vagtcentralen ved Nordjyllands Politi anmeldelse om et dødsfald i arresten i Hobro. Det bekræfter politikommissær Henrik Staal fra Nordjyllands Politi.

Det drejer sig om en 59-årig mand, som efter alt at dømme har begået selvmord.

- Der lå et afskedsbrev. Indtil nu er vi der i efterforskningen, hvor det ser ud til, at han har begået selvmord. Vi har sendt efterforskere til Hobro, fortæller politikommissæren og tilføjer, at det er hel normal procedure, når en indsat dør.

Ingen mistanke om strafbar handling

Den 59-årige mand sad varetægtsfængslet i arresten. Henrik Staal kan ikke bekræfte, at sagen mod den 59-årige var i forbindelse med en sædelighedsforbrydelse, men ifølge Lokalavisen var manden sigtet for sexovergreb på en 10-årig pige i en sag, hvor også pigens mor er sigtet.

Han blev torsdag varetægtsfængslet i fire uger.

Mandag afhøres personalet i Hobro Arrest, og den dødfundne skal obduceres.

- Vi er der for at sikre, at hverken staten eller andre indsatte har begået overgreb mod den indsatte. Som det ser ud på nuværende tidspunkt, er der ikke mistanke om en strafbar handling, siger Henrik Staal.