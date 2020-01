60-årig mand dømt for trusler mod DF'ers restaurant

MARIAGER:En nu 60-årig mand fra Aalborg er blevet idømt 30 dages betinget fængsel for at have fremsat trusler mod Dansk Folkepartis Kim Christiansens restaurant A Porta i Mariager sidste år. Det oplyser anklager Kim K. Kristensen ved Nordjyllands politi på Twitter.

Manden ringede 26. april sidste år og truede med, at der ville ”ske noget forfærdeligt” på restauranten - uden at være mere konkret end det. Politiet fandt dog ret hurtigt frem til den dengang 59-årige mand, der blev anholdt, og han erkendte allerede under afhøringerne, at han stod bag truslen.

Der har aldrig været noget kendt motiv for truslerne, men de blev fremsat under forårets valgkamp, mens diskussionen om en omfartsvej ved Mariager - en ide Kim Christiansen var fader til - rasede.

Den dømte modtog dommen.