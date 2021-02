637 støtter op om, at butik i Hadsund må være skriggrøn

- Lad Fingerbøl i Hadsund beholde sin facadefarve.

Det var - kort fortalt - budskabet, da borgmester Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune, mandag fik overrakt 637 underskrifter til støtte for forretningen i Hadsund.

Underskriftsindsamlingen blev i sin tid sat i værk af Kate Simonsen i Oue, og hun har siden fået følgeskab af den lokale SF-byrådskandidat, Janni Platz Sthyr, i kampen for, at man som butiksindehaver selv bør have lov til at bestemme farven på sin facade.

Det var denne grønne farve, som fra start fik kommunen til at skride ind over for Fingelbøl i Hadsund. Arkivfoto: Torben Hansen

- Jeg - og rigtig mange andre hadsundere - har gennem hele farcen støttet Fingerbøls valg af farve på deres facade.

- De følger lokalplanen til punkt og prikke, men stadigvæk ønsker forvaltningen med Lars Højmark i spidsen at være subjektiv smagsdommer i farvevalget.

- Det samme gør sig gældende i teknik- og miljøudvalget med Jørgen Hammer Sørensen (DF) som formand, og selv den lokale Peter Muhl (S) har fulgt forvaltningens råd.

- Der har været skrevet meget i denne her sag, men det korte af det lange er, at man ikke kan være bekendt at behandle vores små erhvervsdrivende på den her måde.

- Hvis kommunen ikke til stadighed vil ligge med en ringe score på barometeret over erhvervsvenlighed, ja, så bør denne galskab ophøre.

- Pointen er at få flere butikker til Hadsund - og ikke omvendt!!

- Forhåbentlig kan underskrifterne være medvirkende til, at sagen kan få en ende nu. Ellers vil SF´s byrådsmedlem Peder Larsen sætte den på den næste byrådsdagsorden, lyder det fra Janni Platz Sthyr.