65-årig kvinde ramt af to biler: Vidner væltede bil for at få hende fri

SØNDER ONSILD: En 65-årig kvindelig fodgænger tirsdag morgen blevet alvorlig kvæstet ved en trafikulykke på Viborg Landevej i Sdr. Onsild.

Kort efter kl. 7 trådte kvinden ud på vejbanen i den lille by i det sydlige Himmerland. Her blev hun ramt af en bil og slynget over i den modsatte kørebane, hvor hun blev ramt af endnu en bil, som hun kom til at ligge fastklemt under.

Den ældre kvinde blev slynget op på forruden af den første bil, før hun røg videre over i den modsatte kørebane og blev ramt af endnu en bil, som hun kom til at ligge i klemme under. Foto: Jan Pedersen

Tililende vidner fik ved fælles kraft væltet bilen og trukket kvinden fri, oplyser René Nikolajsen, indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Han oplyser, at kvinden var ved bevidsthed, da redningsfolkene ankom.

Kvinden er i ambulance blevet kørt til Aalborg Universitetshospital, og hendes tilstand betegnes som kritisk, oplyser vagtchef Rene Kortegaard, Nordjyllands Politi.

En bilinspektør har været på ulykkesstedet for at undersøge de omstændighederne ved ulykken.

