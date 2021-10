65-årige Mogens har aldrig følt sig i bedre form

Borgmester Mogens Jespersen (V), 65 år, har aldrig følt sig i bedre form, selv om lange arbejdsdage fra 7 morgen til 22 aften umuliggør motion i hverdagen. En racercykel, han fik af personalet til sin 60 års fødselsdag, hænger urørt i stropper hjemme i garagen.

- Men politisk har jeg aldrig været i bedre form end nu. Der er ikke ret meget, de kan spørge om, som jeg ikke kan svare på. Og hvis jeg ikke kan, er jeg ikke bange for at indrømme det, siger Mogens Jespersen, der er klar til fire år mere, hvis vælgerne vil.

Han siger nej til fristelser i hverdagen og spiser gulerødder for at undgå at komme til at bule ud. Når han i efterårsferien slapper af i sit hus i Sverige, lever han livet med øl, vin og en pibe tobak.

- Jeg kan godt tage en dag, hvor jeg kun spiser gulerødder for at undgå at komme til at bule ud, siger borgmester Mogens Jespersen, Venstres borgmesterkandidat i Mariagerfjord Kommune.

God, brugt Toyota

I 2013 kastede Mogens Jespersen sig ud i valgkampen med et slogan om, at "Mariagerfjord Kommune er velfungerende som en god brugt Toyota. Der kan være en bule hist og pist, der skal rettes". Hans fortid som Toyotaforhandler i Hadsund fornægtede sig ikke.

- I dag er kommunen en splinterny en af slagsen, eldrevet og uden en ridse, lyder Mogens Jespersens karakteristik - og tilføjer prompte, at de gode resultater ikke er hans fortjeneste alene. Det betyder meget for ham, at byrådet står sammen.

- Jeg tror kun, der har været to sager, hvor det har stået 15-14 i byrådet (blå blok mod rød blok, red.) Den ene var om et sommerhus, hvor vi gav ejeren lov til at bo, fordi han havde gjort det allerede i 20 år. Den anden kan jeg faktisk ikke huske.

- Enighed og ordentlighed kommer ikke af sig selv. Der skal arbejdes med det, siger borgmester Mogens Jespersen, der gør meget ud af, at byrådet står sammen.

Alle 29 i byrådet bakkede i 2018 op om en spareplan, som gjorde avs, da der skulle slankes med 123 millioner kroner. Borgmesteren er tilfreds med, at besparelser på mellemledere i ældreplejen nu kan rulles tilbage.

- Vi kan se, at det ikke kan lade sig gøre at lede 85-100 ad gangen, siger han.

Kandidaterne fra Venstre Mogens Jespersen, Hadsund Jørgen Pontoppidan, Hobro Niels Erik Poulsen, Brøndbjerg Peter Krogh Olsen, Hadsund Henrik Sloth, Øster Hurup Bente Fiil, Onsild Per Laursen, Arden Erik Kirkegaard Mikkelsen, Mariager Marianne Ladefoged, Hadsund Lone Sondrup, Hobro Per Kragelund, Vebbestrup Danny Juul Jensen, Veddum Jesper Skov Mikkelsen, Hobro Helle Mølgaard, Valsgård Mogens Krogh Jensen, Mariager Jan Andersen, Øster Hurup Søren Greve, Hobro Thomas Arentoft, Hadsund VIS MERE

- Jeg vil gerne fortsætte den stil, vi har nu, med sikker drift. Kommunen skal være god at bo i. Der er ikke noget ved at have et godt job med god løn, hvis man ikke trives - vi skal have tilpas med kultur, fritidstilbud, sport og mulighed for at cykle hele vejen rundt om fjorden, siger han.

- Vi har lige vedtaget en ny vision for fjorden som skal bane vej for, at borgerne kan nyde den endnu mere, siger borgmester Mogens Jespersen, spidskandidat for Venstre i Mariagerfjord Kommune.

Trafikken i Hobro er samspilsramt, og borgerne brokker sig. Mariagerfjord Vand laver nye kloakker, fjernvarmen lægger nye rør og Mariagerfjord Kommune anlægger nye p-pladser på Brotorv.

- Der er tre ting i gang samtidig, og så spørger folk: Kan man ikke tage én ting ad gangen? Nej, for så ville det bare tage tre gange så lang tid, siger Mogens Jespersen.

Helikopter billigere

Løsningen på de trafikale trængsler er ikke at bygge en tunnel, så trafikken kan køre i to etager på hovedfærdselsåren i Hobro, sådan som den afhoppede Venstremand, Svend Madsen, foreslår.

- Det er totalt urealistisk. Der skulle findes en milliard kroner. Det vil blive billigere at flyve folk ind med helikoper, siger Mogens Jespersen.

Han mener, trængslen bedres, når det igangværende gravearbejde i bymidten er slut.

- Mit bedste bud er om et halvt år, siger han.

Borgmester Mogens Jespersen satser på at beholde borgmesterkæden. Foto: Bo Lehm

Vand i kældrene

Beboere i lavtliggende områder i Hobro døjer med vand i kældrene. Folk fra gamle Hobro Byråd må have røde ører, fordi de ikke "turde gå i gang med separatkloakering", mener borgmesteren.

Det er nødvendigt med separatkloakering, så store vandmasser fra oven og fra fjorden kan håndteres bedre. Kommunen bygger også ny sluse ved Horsøvej og pumper i Vester Fjord.

- Vi har skåret meget på mellemledere. Jeg er glad for, at vi i 2022-budgettet er tilbage på samme niveau som før 2018. Det kan ikke lade sig gøre at lede et personale på 85-100 ad gangen, siger borgmester Mogens Jespersen.

Børnehaver i Hadsund

Skal fem eksisterende børnehaver i Hadsund renoveres, eller skal der bygges ny storbørnehave til over 200 børn? Det ønsker borgmesteren ikke at svare på.

Han afventer beregninger på, hvad det skal koste. Bondegårdsbørnehaven ønsker han under alle omstændigheder at bevare.

Borgmesteren forudser trafikale propper ved Hadsund Skole, når og hvis et par hundrede børnehavebørn skal fragtes til og fra på daglig basis. Hans forslag er at etablere separat udkørsel til Alsvej.

Borgmester Mogens Jespersen er klar til fire år mere - så er han tæt på 70 og vil takke af i lokalpolitik. Foto: Bo Lehm

Præcis som de andre spidskandidater til KV21 i Mariagerfjord, Nordjyske har talt med, stoler Mogens Jespersen fuld og fast på sagkundskaben i en sag om udledning af renset spildevand i Kattegat.

Mogens Jespersen er A-menneske og nyder solopgangen over Mariager Fjord fra sit kontor på Hobro Havn. Det er dog slut med at lægge fotos op på Facebook af det smukke syn, for så får han bare stikpiller om, hvordan han kan få tid til at sidde og falde i staver over solen.

- I Gilleleje, hvor de har nogle af Danmarks bedste badestrande, roser de sig af at have lavet et rør på 800 meter. Vi valgte at lave det på 3,8 km for at være på den sikre side, siger han.

Men naturligvis - hvis borgergruppen "Den er ikke lang nok" i Als-Øster Hurup får medhold i sin klage til Miljø- og Fødevarestyrelsen - så lover Mogens Jespersen, beslutningen laves om.